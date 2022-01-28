«Некоторые сидят в этом зале». Что Лукашенко сказал о коррупционерах на Послании?

Новости Беларуси. Беларусь на карте мира и в рамках своих интересов. Война, санкции, пандемия и траектория развития в новом году. Встреча длилась около трех с половиной часов и затронула самые волнующие темы для нашего общества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За это время глава государства подвел итоги нашей общей работы за последние годы над обликом Беларуси, в которой живем. И поделился своим видением будущего. Это касается и грядущей конституционной реформы, и развития значимых сфер нашей жизни – от здравоохранения, образования, АПК до IT-индустрии.

Наверное, самый безальтернативный акцент Президента, пронесенный им через всю политическую карьеру – коррупция. Об этом явлении в последние годы мы слышим все меньше, тем не менее вопрос не исчерпан.