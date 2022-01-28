«Некоторые сидят в этом зале». Что Лукашенко сказал о коррупционерах на Послании?

Новости Беларуси. Беларусь на карте мира и в рамках своих интересов. Война, санкции, пандемия и траектория развития в новом году. Встреча длилась около трех с половиной часов и затронула самые волнующие темы для нашего общества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За это время глава государства подвел итоги нашей общей работы за последние годы над обликом Беларуси, в которой живем. И поделился своим видением будущего. Это касается и грядущей конституционной реформы, и развития значимых сфер нашей жизни – от здравоохранения, образования, АПК до IT-индустрии.
Наверное, самый безальтернативный акцент Президента, пронесенный им через всю политическую карьеру – коррупция. Об этом явлении в последние годы мы слышим все меньше, тем не менее вопрос не исчерпан.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Недавно мне министр по налогам и сборам доложил, что они не выходя из кабинета могут решать эту проблему. Ну и решайте. Не мешайте людям работать. Но с кого надо спросить – спросите. Вопросы коррупции никто не снимал. Я много раз об этом говорю в последнее время. Когда мне приносят оперативные материалы и уже материалы, которые надо передавать следствию, даже по верхнему эшелону власти – стыдно становится, как вы, сгорбившись, вот эти зеленые бумажки сортируете. Стыдно. Некоторые сидят в этом зале. Ребята, сделайте выводы. Потом поздно на меня будет обижаться.
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