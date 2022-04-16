«Порядка 80 миллионов рублей». Сколько стоит восстановление Старого замка в Гродно и что уже сделано?

По второй очереди реконструкции замка ведется разработка проектной документации. Завершить ее планируют до конца 2022 года, об этом сообщили в документальном проекте «Тайны Беларуси» на СТВ.

Олег Шимбарецкий, главный архитектор проекта реконструкции Старого замка от института «Гродногражданпроект»:

К проектированию второй очереди мы приступили буквально год назад. За этот год мы сделали комплексные научные изыскания, и сейчас в настоящее время завершаем оформление, сборку всей информации в виде вот этих научных изысканий. И уже на основе доказанных фактов, графических реконструкций на те периоды, уже, собственно, будет разрабатываться проект. Поэтому говорить о том, что проект уже есть... Он есть в эскизах, в набросках, но в полноценном виде рассчитываем до конца 2022 года закончить.

Елена Климович, начальник управления культуры Гродненского областного исполнительного комитета:

Этому предшествовал значительный объем подготовительных работ, которые выполнялись совместно с историко-археологическим музеем в части написания исторической справки, исследований исторических в архивах как Беларуси, так и зарубежных стран-соседей, которые могли содержать такие документы, они были найдены, и проектирование второй очереди продолжается.

Юрий Китурко, директор учреждения культуры «Гродненский государственный историко-археологический музей»:

Вторая очередь включает в себя сам королевский дворец и флигель при нем со стороны, как сказать, пожарной части.

Андрей Вашкевич, заведующий отделом новейшей истории учреждения культуры «Гродненский государственный историко-археологический музей»:

Очень интересная тема – это третья очередь, собственно говоря, это мыс – то место, где находятся самые древние пласты истории нашего города, это нижняя церковь, это остатки княжеского терема, это остатки укреплений средневековой эпохи. Думаю, что это место еще будет тоже предметом очень серьезных обсуждений, дискуссий, потому что есть разные взгляды на то, как можно было это сделать.

Елена Климович:

Если мы говорим о тех финансовых средствах, то это достаточно большие финансовые средства. Первая очередь строительства, реконструкции, реставрации, приспособление под музей объекта в общей сумме составляет почти 30 миллионов – 29 миллионов 700 тысяч рублей. На сегодня большая часть этих средств уже вложена в объект, и мы имеем уже в наличии музейные экспозиции. И продолжаются работы на объекте на первой очереди над интерьерными помещениями, То есть над теми помещениями, которые требуют кропотливой, где-то медленной, но очень профессиональной работы. И в этом плане достаточно успешно работает Белреставрация, которая проводит работы по восстановлению печей, деревянных конструкций, ковки, художественных изделий.

Внутри башни и каменицы располагаются музейные помещения, в которых можно узнать как об истории Гродно, так и о прошлом самого замка. Музейные экспозиции располагаются в семи залах на четырех уровнях, посвященных разным этапам гродненской истории. А сами выставочные залы Старого замка становятся более современными и интерактивными.

Елена Климович:

В первый день работы музея приходилось три раза останавливать продажу билетов в кассе, потому что количество желающих прийти и посмотреть музейную экспозицию превышало возможности музейной экспозиции принять всех желающих.

Вместе с музейной экспозицией на территории Старого замка открывается и новая обзорная площадка с прекрасными видами на Неман, Коложскую церковь и Новый замок.

Юрий Китурко:

Планируется открыть еще четыре экспозиции, которые будут так называемые интерьерные, экспозиции, которые вот будут напоминать о том, что здесь было во времена Стефана, как это выглядело. Это замковая каплица, такой маленький костел, часовня. Потом будет еще королевская баня, находящаяся там, где она и была, над баней будет располагаться алебастровый зал – это место отдыха короля. Еще будет такая экспозиция, которая называется покой королевского секретаря. У Стефана Батория был очень интересный секретарь, который написал такой большой труд, его записки о войне с московским царем Иваном Грозным. Такой образованный человек, который все время был при Батории. Звали его Сигизмунд Генденштейн.

Елена Климович:

Сложно сказать, сколько будет необходимо средств для того, чтобы провести работы по восстановлению второй очереди – это здание дворца и здание администратора, но предварительно по архитектурному проекту – это порядка 80 миллионов рублей, это очень большие деньги, но системно, планово, мы уверены, что эта работа будет продолжена.

Олег Шимбарецкий:

Если говорить об объеме реставрации как таковой, то это, наверное, самый большой, самый главный объем, который именно реставрируется, а не воссоздается. Воссоздание там будет конечно, но в гораздо меньшей степени, чем в первой очереди. Так почему же выбран для восстановления замка Ренессанс? И были ли другие идеи при разработке схем реконструкции?

Наталья Кизюкевич, заведующая отделом археологии учреждения культуры «Гродненский государственный историко-археологический музей»:

На самом деле как бы выбора особо не было между готикой и ренессансом. Почему не было выбора? Потому что готический замок остался уже к моменту возведения ренессансного в руинированном состоянии. Была одна башня, которая оставалась, были оборонительные стены, в 80-х годах XVI века над ними появляются галереи, они уже были преобразованы, а две башни были просто разобраны. Если мы восстанавливаем готику, мы должны фактически разобрать дворец, который мы имеем сейчас, и массу ликвидировать других построек, то есть вопрос готики как бы не звучал, вот. Чтобы восстановить готику, мы должны разобрать ренессанс.

Старый замок является одной из самых значимых достопримечательностей города Гродно. Это уникальный памятник архитектуры и археологии Республики Беларусь, который создает неповторимую, направленную в историю атмосферу города.

Андрей Вашкевич:

Он уникален тем, что это едва ли не единственное место Беларуси, где жизнь никогда не прерывалась. Начавшись в далеком XI веке, до этого дня все время что-то находилось: будь то город, будь то замок, будь то княжеская резиденция, будь то военный объект. Именно поэтому огромное количество археологических слоев. Проект реконструкции вызывает множество дискуссий среди экспертов. Ведь со стопроцентной вероятностью сказать, что замок выглядел именно таким образом, на сегодня практически невозможно. Андрей Вашкевич:

Источников довольно мало, есть такие источники, которые представляют довольно широкое поле для самых различных интерпретаций.

Юрий Китурко:

Поэтому, было решено, что основным периодом это будет XVI век при сохранении фрагментов, которые вот открываются, находятся более ранних.

Наталья Кизюкевич:

Нельзя сказать, что что-то перечеркивает историю. Мы всегда говорим, что любые исследования только дополняют, расширяют и уточняют эту историю. Потому что это исследования, никогда не бывает материала слишком много. Появляются новые письменные источники, появляются новые археологические источники и благодаря вот всем этим вещам мы как бы уже можем предполагать, как выглядел замок в те или иные периоды, хотя бы гипотетически, хотя бы вот именно на этой территории, которую мы исследовали.