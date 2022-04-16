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«Сотрудники приехали с детьми. Им провели небольшую экскурсию». КГК присоединился к республиканскому субботнику

16 апреля 2022 13:24
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Новости Беларуси. Республиканский субботник прошел в исторических и знаковых местах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Министр образования Беларуси: «Еще раз обратить внимание молодежи на то, что во все времена были герои». Подробнее.

«Сотрудники приехали с детьми. Им провели небольшую экскурсию». КГК присоединился к республиканскому субботнику-1

К трудовому марафону подключились и сотрудники Комитета госконтроля. И это ежегодная традиция для коллектива. На этот раз они трудились на территории военно-исторического комплекса «Партизанский лагерь» возле деревни Станьково. Здесь в годы Великой Отечественной войны временно располагались партизаны. Сегодня о их жизни в те годы рассказывает музей под открытым небом. В 10 землянках воссоздан быт партизан. Свой вклад в сохранение исторических мест внесли сотрудники КГК. В рамках республиканского субботника возле комплекса высадили молодые сосны и ели на площади 2,5 гектара.

«Сотрудники приехали с детьми. Им провели небольшую экскурсию». КГК присоединился к республиканскому субботнику-4

Василий Герасимов, председатель Комитета государственного контроля Беларуси:
Год исторической памяти. Более того, сотрудники приехали с детьми. Им провели небольшую экскурсию. Я думаю, что у каждого это останется в сердце. Посадка деревьев, «Неделя леса» – это тоже символично. Несмотря на то, что в республике у нас в этом году 32 тысячи гектаров высаживается, но два с половиной – это будет наша лепта. Плюс еще наши сотрудники работают в городе на уборке территорий.

# Субботники в Беларуси # общество # Василий Герасимов # Фотофакт

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