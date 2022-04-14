Учёные рассказали, какие сведения требуются для восстановления Старого замка в Гродно

Для детализации проектирования архитекторы-реставраторы используют библиографические и картографические сведения, указанные в исторической справке. Об этом рассказали в документальном проекте «Тайны Беларуси» на СТВ.

Олег Шимбарецкий, главный архитектор проекта реконструкции Старого замка от института «Гродногражданпроект»:

В этой исторической справке историки собирают всю доступную информацию на сегодняшний день: картины, гравюры, планы, инвентари. Расшифровывают эти инвентари, и таким образом собирается та историческая информация, которая доступна, условно назовем, в библиотеке. Но кроме этого, надо понимать, что историческая справка не дает детального представления о том, как выглядели эти помещения с архитектурной точки зрения.

Находки архитектурных деталей и остатков фундаментов и стен помогают в уточнении истории строительства замка и его точных размеров в разные периоды. Детальную информацию по памятнику дает непосредственное изучение его натуры архитектором и применение современных методов.

Олег Шимбарецкий:

И поэтому основным источником, вообще-то, для архитектора-реставратора являются натурные изыскания. Это обмеры, зондажи, которые он потом пробивает, и уже фактические размеры объекта, на которые накладывается информация, полученная по исторической справке, дают архитекторам представление, как оно могло выглядеть. Поэтому, все-таки основное – это натурные изыскания, потом идет исторические сведения, археологию я тоже отношу к натурным изысканиям.

Наталья Кизюкевич, заведующая отделом археологии учреждения культуры «Гродненский государственный историко-археологический музей»:

Мы знаем, как был замощен двор во времена великого князя Витовта, когда он правил здесь, начало XV века. Мы археологическим путем нашли остатки башни, которая до сих пор непонятно, где была локализована. Все видели как бы вот эту круглую башню на гравюре Цюнта, и долгое время пытались ее найти. Вот в результате раскопок XXI века мы наконец-то собрали все ее части и уже спокойно можем ее показывать, и рассказывать, где она была. То есть, все это уточняется, уточняется. Я думаю, исследования, которые будут дальше проводиться, также принесут новые данные. Самое главное, чтобы эти данные обогащали не только нас, но и позволяли научно разрабатывать проект.

Еще одним существенным источником для детализации проектирования является изучение в натуре объектов-аналогов в регионе.