Самый популярный – чёрный перец. Рассказываем, какие приправы больше всего любят белорусы

Наступила весна. А это значит, что впереди ждет новый сезон приключений. Приглашаем вас в путешествие по Минской области. И сегодня мы посетим Борисов, рассказали в тревел-шоу «Медовый месяц». Специи известны человечеству с древних времен. Торговля ими началась с Ближнего Востока приблизительно с 2 000 года до нашей эры. Именно специи стали одной из причин Великих географических открытий. А в Средневековье обычная соль ценилась дороже золота. – Какие самые популярные специи, которые любят в Беларуси?

Владимир Щерба, заместитель генерального директора по общим вопросам:

Самые популярные специи, конечно же, перец. Его любят везде, не только в Беларуси. Неспроста перец был изначально самой основной специей. Также у нас популярен очень лавровый лист, тмин наш белорусский, укроп. – Какие специи выращивают в Беларуси?

Владимир Щерба:

В Беларуси тоже достаточно много выращивают: зелень, петрушка, укроп, кориандр, тмин. Соль у нас своя, чтоб вы знали, сахар у нас свой. Соль и сахар тоже относятся к специям. Специи у нас заходят на производство, соблюдая цикличность оттуда, дальше они поступают на наши смесители в соответствии с рецептурой, которую разработали наши технологи, чтобы вам не надо было думать ни о чем, а дальше они поступают на фасовку. Фасуются, укладываются и через вторую сторону нашего производства выходит уже готовая продукция к нашим потребителям. Владимир Щерба:

Это, в основном, кабинет директора, но и здесь мы проводим наши дегустации, отрабатываем специи, которые приготовили технологи, чтобы было так, как вам нужно дома. Сейчас вам все покажем, как мы это делаем.

– Выглядит очень аппетитно. А что это за приправа, которой вы посыпали?

– Это приправа к грилю, которая уже проверена нами, а это сейчас чисто для вас, отработана, то есть ничего не нужно делать, просто положить на гриль, задать температуру, и она вам все пожарит.

– А эти баночки вы тоже упаковываете?

– Да, это очень удобно. Вы сейчас попробуете – это на кухню каждой хозяйки. У нас есть определенные наборы этих мельничек. Есть разные: подарочные, к праздникам. Это из настольного набора. Это то, что человеку нужно иметь непосредственно за столом, когда он садится, чтобы приятно, хорошо покушать.

– А какие у вас самые любимые специи?

– У меня любимые специи к грилю – ничего не надо делать. А вообще я использую универсальные приправы. А универсальная приправа – это просто соль. Перец я потом добавлю по вкусу. Не совсем соль, конечно, я утрирую. Соль, там есть зелень, куркума, которую женщины очень любят.

– Обожаю, я ее везде добавляю.