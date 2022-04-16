Самый популярный – чёрный перец. Рассказываем, какие приправы больше всего любят белорусы
Наступила весна. А это значит, что впереди ждет новый сезон приключений. Приглашаем вас в путешествие по Минской области. И сегодня мы посетим Борисов, рассказали в тревел-шоу «Медовый месяц».
Специи известны человечеству с древних времен. Торговля ими началась с Ближнего Востока приблизительно с 2 000 года до нашей эры. Именно специи стали одной из причин Великих географических открытий. А в Средневековье обычная соль ценилась дороже золота.
– Какие самые популярные специи, которые любят в Беларуси?
Владимир Щерба, заместитель генерального директора по общим вопросам:
Самые популярные специи, конечно же, перец. Его любят везде, не только в Беларуси. Неспроста перец был изначально самой основной специей. Также у нас популярен очень лавровый лист, тмин наш белорусский, укроп.
– Какие специи выращивают в Беларуси?
Владимир Щерба:
В Беларуси тоже достаточно много выращивают: зелень, петрушка, укроп, кориандр, тмин. Соль у нас своя, чтоб вы знали, сахар у нас свой. Соль и сахар тоже относятся к специям. Специи у нас заходят на производство, соблюдая цикличность оттуда, дальше они поступают на наши смесители в соответствии с рецептурой, которую разработали наши технологи, чтобы вам не надо было думать ни о чем, а дальше они поступают на фасовку. Фасуются, укладываются и через вторую сторону нашего производства выходит уже готовая продукция к нашим потребителям.
Владимир Щерба:
Это, в основном, кабинет директора, но и здесь мы проводим наши дегустации, отрабатываем специи, которые приготовили технологи, чтобы было так, как вам нужно дома. Сейчас вам все покажем, как мы это делаем.
– Выглядит очень аппетитно. А что это за приправа, которой вы посыпали?
– Это приправа к грилю, которая уже проверена нами, а это сейчас чисто для вас, отработана, то есть ничего не нужно делать, просто положить на гриль, задать температуру, и она вам все пожарит.
– А эти баночки вы тоже упаковываете?
– Да, это очень удобно. Вы сейчас попробуете – это на кухню каждой хозяйки. У нас есть определенные наборы этих мельничек. Есть разные: подарочные, к праздникам. Это из настольного набора. Это то, что человеку нужно иметь непосредственно за столом, когда он садится, чтобы приятно, хорошо покушать.
– А какие у вас самые любимые специи?
– У меня любимые специи к грилю – ничего не надо делать. А вообще я использую универсальные приправы. А универсальная приправа – это просто соль. Перец я потом добавлю по вкусу. Не совсем соль, конечно, я утрирую. Соль, там есть зелень, куркума, которую женщины очень любят.
– Обожаю, я ее везде добавляю.
– Она подкрашивает. Кстати, куркума – это натуральный краситель, сами знаете, и она для организма очень полезна. Там есть морковка, лук сушеный и так далее. То есть я лично дома использую универсальную вместо соли. И для салата у нас есть специи специальные, на овощи тоже посыпать. Мы используем обычно набор наш, который произрастает у нас в стране.
– Мне уже нравится эта работеночка.
– Можете сами как молодожены попробовать, но обычно с моих рук тоже всегда вкусно.
– Я уверена. Вас, наверно, жена на руках носит.
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