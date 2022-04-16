На этом поле играли «Барселона» и «Реал». Посмотрите, как выглядит знаменитая «Борисов-Арена» изнутри

Наступила весна. А это значит, что впереди ждет новый сезон приключений. Приглашаем вас в путешествие по Минской области. И сегодня мы посетим Борисов, рассказали в тревел-шоу «Медовый месяц».

«Борисов-Арена» – это самый современный и многофункциональный футбольный стадион в Республике Беларусь. Он отвечает всем международным нормам и стандартам, может принимать встречи Лиги Чемпионов и Лиги Европы, вплоть до полуфиналов. – И вот она, красавица, Мекка белорусских футбольных фанатов.

– По-моему, главный фанат уже здесь.

– Согласись, размеры и архитектура очень впечатляют!

– Пойдем изучать. Форма – это, конечно, хорошо, но главное – содержание.

Леонид Заплешников, начальник службы безопасности:

Здравствуйте. Мы проведем с вами экскурсию на нашем стадионе «Борисов-Арена». Пожалуйста. – Когда начинается сезон игр?

Леонид Заплешников:

Сезон игр начинается от состояния поля. Оно будет зеленое, красивое, чтобы футболисты могли участвовать в мероприятиях футбольных, и от того графика, который утвержден Федерацией либо международных матчей. У нас матч проводился здесь даже в феврале позапрошлого года. Мы играли с «Арсеналом» лондонским. Был четвертьфинал Лиги Европы. Наши победили здесь. БАТЭ победило – 1:0. И матч был в феврале, и было зеленое поле, не было снега, потому что у нас есть подогрев, есть полив. За смену 12 тысяч пакетов! Вот как производят белорусские специи на предприятии в Борисове – читайте далее.

– Какое количество фанатов, зрителей вмещает этот стадион?

– Этот стадион вмещает 13 126 человек. А это еще зависит от того, сколько придут. Иногда были моменты, что на улице просили: дайте билетики.

– А какие знаменитые команды сюда приезжали?

– Из знаменитых, кто приезжал здесь: была «Барселона», был «Кельн», «Реал» приезжал мадридский.

Леонид Заплешников:

Вот здесь зона выхода на поле. Здесь пресса у нас работает, места для прессы, где она во время матча проводит все свои мероприятия. То есть осведомляют его. Здесь рядышком комментаторские за стеклом находятся. Здесь сидит пресса наша, которая работает, интернет-пресса, газеты. Здесь они работают и освещают матч, который происходит на этом стадионе. – Ты посмотри, какое огромное поле.

– А вот здесь у нас есть место, где сидел и наблюдал за футболом основатель этого клуба БАТЭ Борисов – Капский Анатолий Анатольевич, благодаря которому был построен этот стадион. В память о том, что он здесь находился, сделали такую табличку, и все знают, что здесь сидел Анатолий Анатольевич Капский. Для того чтобы все знали об этом.

– Это место всегда останется его.

– Да, осталось его, и на нем никогда никто не сидит, якобы он всегда присутствует здесь. На 53-й минуте каждого матча встают все болельщики и аплодируют целую минуту в память о нем.

Леонид Заплешников:

А теперь мы заходим в святая святых клуба – раздевалка, где они переодеваются перед матчем. Здесь есть ячейки, шкафчики, в которых вывешивается футбольная атрибутика, их маечки, трусики. Обувь сложена, бутсы, здесь все свое складывают. Есть доска. Когда приходит тренер, им показывают схемы расположения игроков, тактику. В периодах, естественно. Им объясняют, кому куда бежать, что делать. Самый популярный – черный перец. Рассказываем, какие приправы больше всего любят белорусы (подробности здесь).