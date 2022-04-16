Эксперты рассказали, как начиналось восстановление Старого замка в Гродно

В 20-е годы XX века рождаются первые проекты восстановления замка и придания ему того вида, который он имел во времена короля Стефана Батория. Об этом рассказали в документальном проекте «Тайны Беларуси» на СТВ.

Андрей Вашкевич, заведующий отделом новейшей истории учреждения культуры «Гродненский государственный историко-археологический музей»:

Ядковский, архитектор Зборовский, потом архитектор Войцеховский, они пытаются сделать, скажем так, какие-то достоверные исторические реконструкции замка. Смысл был в том, что где-то к середине 40-х, возможно к концу 40-х годов старый замок уже должен был быть отреставрирован и восстановлен. Но начинается Вторая мировая война, сентябрь 39-го года, и фактически на много десятилетий тема восстановления замка она как бы теряет актуальность.

Юрий Китурко, директор учреждения культуры «Гродненский государственный историко-археологический музей»:

Где-то с 85-го года вот начали готовить работы по реконструкции гродненского Старого замка, с 86-го года пошли исследования, и тогда был назначен научным руководителем Владимир Васильевич Бочков. Он архитектор достаточно авторитетный в то время был уже, жил он в Минске, работал вот в Белреставрации и в других фирмах.

Олег Шимбарецкий, главный архитектор проекта реконструкции Старого замка от института «Гродногражданпроект»:

Те натурные изыскания, которые были проведены в те годы, они были очень ограничены участками и зачастую не давали объяснения тому, что мы видели. Поэтому потом в 2007 году, большой перерыв был, в 2007-2009 годах продолжение проекта реставрации было поручено Гражданпроекту. Тогда тоже пригласили Владимира Васильевича Бочкова, и за эти два года был сделан эскизный проект, который проходил экспертизу, утверждение в Министерстве культуры. Юрий Китурко:

Был предложен эскизный проект восстановления Старого замка, там часть из него должна была быть восстановлена на XII, скажем, век, такая мысовая часть вот там, где дворец и там, что теперь сделано, должна была быть восстановлена уже на XVI век. Но уже тогда с его предложениями не согласились.

Олег Шимбарецкий:

В результате концепции тогда было принято вот это общее решение, что общий внешний облик принимает на момент его наибольшего расцвета. На период строительства замка и реконструкции замка Стефана Батория. Потом был снова большой перерыв, и только в 2014 году было принято решение, и заказчик выделил средства на разработку рабочей проектной документации.

Елена Климович, начальник управления культуры Гродненского областного исполнительного комитета:

Если мы берем комплекс Старого замка, то начиная с XII века по XXI век, это история нашей страны, нашего региона. В связи с этим было принято решение выделить значительный объем финансовых средств, чтобы провести работы по реконструкции.

Институт «Гродногражданпроект» получает заказ на разработку рабочей документации первой очереди. Для этого создается специальная группа архитекторов, которую возглавляет Олег Шимбарецкий. К маю 2016 года принимается решение начать строительство.

Олег Шимбарецкий:

Строительные работы начались в октябре 2017 года. Ну а мы как архитекторы-реставраторы тогда продолжили разработку всех вот этих вот архитектурных деталей: каменные порталы, кованые изделия, окна, двери, полы, потолки – все, что вы видите сейчас на замке, это все разрабатывалось моей группой в течение трех лет. Вот сейчас мы имеем результат по первой очереди.

Наталья Кизюкевич, заведующая отделом археологии учреждения культуры «Гродненский государственный историко-археологический музей»:

В 90-х годах было принято решение, что невозможно восстановить замок за один период.

Юрий Китурко:

Было решено, что его разделят на три очереди. И пока что работы ведутся только на первой очереди, которая самая маленькая по объему и по финансированию тоже, и по площадям, она самая небольшая.

Елена Климович:

В сентябре 2017 года на объект пришли строительные организации после долгого периода работы проектных организаций над принятием решений, именно проектного решения о том, какой будет объект. Были долгие споры, но работы начались, это было самое главное, самое важное. Потому что состояние самого дворца уже к этому периоду вызывало опасение, если находиться было в здании дворца в той, тех помещениях, где были фонды, отдел истории, то щели позволяли уже видеть даже просвет неба. И вот эти работы с сентября 2017 года по настоящее время они ведутся, и выполнен значительный объем. Олег Шимбарецкий:

Если говорить о конкретно полностью восстановленных объемах, то это будет средняя башня, крепостная стена со стороны Немана, и реставрации подвергалась въездная брама, которой был восстановлен купол.