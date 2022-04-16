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Эксперты рассказали, как начиналось восстановление Старого замка в Гродно

16 апреля 2022 12:59
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В 20-е годы XX века рождаются первые проекты восстановления замка и придания ему того вида, который он имел во времена короля Стефана Батория. Об этом рассказали в документальном проекте «Тайны Беларуси» на СТВ.

Эксперты рассказали, как начиналось восстановление Старого замка в Гродно-1

Андрей Вашкевич, заведующий отделом новейшей истории учреждения культуры «Гродненский государственный историко-археологический музей»:
Ядковский, архитектор Зборовский, потом архитектор Войцеховский, они пытаются сделать, скажем так, какие-то достоверные исторические реконструкции замка. Смысл был в том, что где-то к середине 40-х, возможно к концу 40-х годов старый замок уже должен был быть отреставрирован и восстановлен. Но начинается Вторая мировая война, сентябрь 39-го года, и фактически на много десятилетий тема восстановления замка она как бы теряет актуальность.

Эксперты рассказали, как начиналось восстановление Старого замка в Гродно-4

Юрий Китурко, директор учреждения культуры «Гродненский государственный историко-археологический музей»:
Где-то с 85-го года вот начали готовить работы по реконструкции гродненского Старого замка, с 86-го года пошли исследования, и тогда был назначен научным руководителем Владимир Васильевич Бочков. Он архитектор достаточно авторитетный в то время был уже, жил он в Минске, работал вот в Белреставрации и в других фирмах.

Эксперты рассказали, как начиналось восстановление Старого замка в Гродно-7

Олег Шимбарецкий, главный архитектор проекта реконструкции Старого замка от института «Гродногражданпроект»:
Те натурные изыскания, которые были проведены в те годы, они были очень ограничены участками и зачастую не давали объяснения тому, что мы видели. Поэтому потом в 2007 году, большой перерыв был, в 2007-2009 годах продолжение проекта реставрации было поручено Гражданпроекту. Тогда тоже пригласили Владимира Васильевича Бочкова, и за эти два года был сделан эскизный проект, который проходил экспертизу, утверждение в Министерстве культуры.

Юрий Китурко:
Был предложен эскизный проект восстановления Старого замка, там часть из него должна была быть восстановлена на XII, скажем, век, такая мысовая часть вот там, где дворец и там, что теперь сделано, должна была быть восстановлена уже на XVI век. Но уже тогда с его предложениями не согласились.

Эксперты рассказали, как начиналось восстановление Старого замка в Гродно-10

Олег Шимбарецкий:
В результате концепции тогда было принято вот это общее решение, что общий внешний облик принимает на момент его наибольшего расцвета. На период строительства замка и реконструкции замка Стефана Батория. Потом был снова большой перерыв, и только в 2014 году было принято решение, и заказчик выделил средства на разработку рабочей проектной документации.

Эксперты рассказали, как начиналось восстановление Старого замка в Гродно-13

Елена Климович, начальник управления культуры Гродненского областного исполнительного комитета:
Если мы берем комплекс Старого замка, то начиная с XII века по XXI век, это история нашей страны, нашего региона. В связи с этим было принято решение выделить значительный объем финансовых средств, чтобы провести работы по реконструкции.

Эксперты рассказали, как начиналось восстановление Старого замка в Гродно-16

Институт «Гродногражданпроект» получает заказ на разработку рабочей документации первой очереди. Для этого создается специальная группа архитекторов, которую возглавляет Олег Шимбарецкий. К маю 2016 года принимается решение начать строительство.

Эксперты рассказали, как начиналось восстановление Старого замка в Гродно-19

Олег Шимбарецкий:
Строительные работы начались в октябре 2017 года. Ну а мы как архитекторы-реставраторы тогда продолжили разработку всех вот этих вот архитектурных деталей: каменные порталы, кованые изделия, окна, двери, полы, потолкивсе, что вы видите сейчас на замке, это все разрабатывалось моей группой в течение трех лет. Вот сейчас мы имеем результат по первой очереди.

Эксперты рассказали, как начиналось восстановление Старого замка в Гродно-22

Наталья Кизюкевич, заведующая отделом археологии учреждения культуры «Гродненский государственный историко-археологический музей»:
В 90-х годах было принято решение, что невозможно восстановить замок за один период.

Эксперты рассказали, как начиналось восстановление Старого замка в Гродно-25

Юрий Китурко:
Было решено, что его разделят на три очереди. И пока что работы ведутся только на первой очереди, которая самая маленькая по объему и по финансированию тоже, и по площадям, она самая небольшая.

Эксперты рассказали, как начиналось восстановление Старого замка в Гродно-28

Елена Климович:
В сентябре 2017 года на объект пришли строительные организации после долгого периода работы проектных организаций над принятием решений, именно проектного решения о том, какой будет объект. Были долгие споры, но работы начались, это было самое главное, самое важное. Потому что состояние самого дворца уже к этому периоду вызывало опасение, если находиться было в здании дворца в той, тех помещениях, где были фонды, отдел истории, то щели позволяли уже видеть даже просвет неба. И вот эти работы с сентября 2017 года по настоящее время они ведутся, и выполнен значительный объем.

Олег Шимбарецкий:
Если говорить о конкретно полностью восстановленных объемах, то это будет средняя башня, крепостная стена со стороны Немана, и реставрации подвергалась въездная брама, которой был восстановлен купол.

Эксперты рассказали, как начиналось восстановление Старого замка в Гродно-31

Юрий Китурко:
Плюс постройки с внутренней стороны двора, там такое вот здание, которое мы все уже называем каменицей, и небольшая мерная изба, примыкающая с внутренней стороны к стене над Неманом.

Эксперты рассказали, как начиналось восстановление Старого замка в Гродно-34

Олег Шимбарецкий:
И когда встал вопрос проектирования как мы можем спасти то, что у нас осталось от старины, пришлось привлечь действительно специалистов, вплоть специалистов Польши, Германии, которые помогали именно с точки зрения изучения материалов. Поэтому сейчас я очень рад тому, что мы отработали технологии спасения кирпича, камня, той же штукатурки, которой мы можем продолжить на вторую очередь.

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# Замки Беларуси # общество # Андрей Вашкевич # Юрий Китурко # Олег Шимбарецкий # Елена Климович # Наталья Кизюкевич # Фотофакт

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