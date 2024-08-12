Порядка 300 кафе и ресторанов – насколько белорусская кухня востребована у иностранных туристов?

Беларусь – гостеприимная страна. Благодаря решению Президента безвиз расширен до 35 европейских стран. О том, кто поспешил воспользоваться этим шансом и своими глазами увидеть современный, чистый, красивый, ухоженный, зеленый Минск, поговорили в программе «Большой город» на СТВ.
Екатерина Забенько, СТВ:
Не могу отдельно не остановиться на гастрономическом туризме, потому что трудно себе представить туриста, который не зайдет и не отведает наших драников. Насколько сегодня оценивается наша белорусская кухня туристами?
Алексей Русакевич, директор информационно-туристического центра «Минск»:
В городе порядка 300 кафе, ресторанов, которые предлагают белорусскую кухню. Оценивают очень высоко. Сейчас обновляем, новые буклеты создаем – это «Вкусный Минск» был как раз по тем локациям, местам, где можно попробовать белорусскую кухню. Опять же, не стоит забывать не только рестораны, кафе, но и прилавки магазинов. Белорусская продукция высокого качества. Конечно же, перед отъездом турист набирает целую сумочку белорусских товаров, тех же колбас, сыров и всего остального даже просто в подарки свои друзьям, близким, знакомым.
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