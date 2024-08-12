Порядка 300 кафе и ресторанов – насколько белорусская кухня востребована у иностранных туристов?

Беларусь – гостеприимная страна. Благодаря решению Президента безвиз расширен до 35 европейских стран. О том, кто поспешил воспользоваться этим шансом и своими глазами увидеть современный, чистый, красивый, ухоженный, зеленый Минск, поговорили в программе «Большой город» на СТВ.

Екатерина Забенько, СТВ:

Не могу отдельно не остановиться на гастрономическом туризме, потому что трудно себе представить туриста, который не зайдет и не отведает наших драников. Насколько сегодня оценивается наша белорусская кухня туристами?