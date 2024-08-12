Препоны на границах – насколько безвиз увеличивает поток туристов из европейских стран?

Беларусь – гостеприимная страна. Благодаря решению Президента безвиз расширен до 35 европейских стран. О том, кто поспешил воспользоваться этим шансом и своими глазами увидеть современный, чистый, красивый, ухоженный, зеленый Минск, поговорили в программе «Большой город» на СТВ.
Екатерина Забенько, СТВ:
Как изменилась туристическая картина после того, как был введен расширенный безвиз для жителей 35 европейских стран?
Алексей Русакевич, директор информационно-туристического центра «Минск»:
Стоит отметить, что быстрого эффекта тут ждать не стоит, потому что все-таки свои препоны на границах западные страны все равно делают. Потому что мы знаем в общении с туристами и оценивая ситуацию на границе, когда большие очереди как на въезд, так и на выезд. Мы-то ввели безвиз, даже в тех странах, в которых ввели, не все знают еще об этой возможности, что все-таки по безвизу можно посетить такую прекрасную страну Беларусь, такой прекрасный город Минск. Поэтому тут еще следует отметить, что будет проводиться большая работа как с дипломатическими представительствами в этих странах, так и, наверное, с белорусскими общинами в этих государствах. Чтобы распространить эту информацию, еще раз представить туристический потенциал и пригласить их к нам в гости.
Историко-культурный потенциал города – чем Минск привлекает иностранных туристов – подробнее здесь.