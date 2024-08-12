Препоны на границах – насколько безвиз увеличивает поток туристов из европейских стран?

Беларусь – гостеприимная страна. Благодаря решению Президента безвиз расширен до 35 европейских стран. О том, кто поспешил воспользоваться этим шансом и своими глазами увидеть современный, чистый, красивый, ухоженный, зеленый Минск, поговорили в программе «Большой город» на СТВ.

Екатерина Забенько, СТВ:

Как изменилась туристическая картина после того, как был введен расширенный безвиз для жителей 35 европейских стран?