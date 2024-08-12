Не только туризм – зачем иностранцы приезжают в Беларусь?

Беларусь – гостеприимная страна. Благодаря решению Президента безвиз расширен до 35 европейских стран. О том, кто поспешил воспользоваться этим шансом и своими глазами увидеть современный, чистый, красивый, ухоженный, зеленый Минск, поговорили в программе «Большой город» на СТВ.
Екатерина Забенько, СТВ:
В основном с какой целью приезжают к нам иностранцы – это туризм, здравоохранение, обучение, просто миграция?
Ольга Соловьева, начальник отдела по работе с иностранными гражданами УГиМ ГУВД Мингорисполкома:
Как показала статистика, цель въезда на территорию Республики Беларусь по безвизовому режиму в основном определяется в зависимости от гражданской принадлежности иностранца. То есть, как правило, граждане Российской Федерации, Литвы, Латвии и Польши приезжают на территорию Республики Беларусь с целью туризма, приобретения жилого помещения в собственность. Как правило, граждане Туркменистана, Африки приезжают с целью обучения, получения высшего образования на территории Республики Беларусь. Что касается граждан Ближнего Востока, то в основном эти граждане пребывают на территории Республики Беларусь, конечно, с визой с целью прохождения лечения в стационарах учреждений здравоохранения, приобретения жилых помещений в собственность, также туризма. Потом в дальнейшем внесение вклада в экономику Республики Беларусь путем создания каких-либо организаций, предприятий.
Историко-культурный потенциал города – чем Минск привлекает иностранных туристов – подробнее здесь.