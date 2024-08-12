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Историко-культурный потенциал города – чем Минск привлекает иностранных туристов?

12 августа 2024 19:24
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Беларусь – гостеприимная страна. Благодаря решению Президента безвиз расширен до 35 европейских стран. О том, кто поспешил воспользоваться этим шансом и своими глазами увидеть современный, чистый, красивый, ухоженный, зеленый Минск, поговорили в программе «Большой город» на СТВ.

Екатерина Забенько, СТВ:
Минск все равно остается самым популярным в Беларуси городом для туристов?

Историко-культурный потенциал города – чем Минск привлекает иностранных туристов?-1

Алексей Русакевич, директор информационно-туристического центра «Минск»:
Да, был и остается. Конечно, это большое событийное пространство, большой историко-культурный потенциал города. Опять же, точка, где самое большое количество туристических компаний и экскурсий, где можно отправиться не только по Минску, но и по Беларуси.

Препоны на границах – насколько безвиз увеличивает поток туристов из европейских стран – подробнее здесь.

# Туризм # общество # Екатерина Забенько # Алексей Русакевич

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