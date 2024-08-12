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Митрополит Вениамин и БИСИ обсудили будущие совместные проекты учёных и церкви

12 августа 2024 20:04
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Достучаться до каждого. Сегодня, 12 августа, в институте стратегических исследований говорили о темах практических и духовных. В обсуждении будущих совместных проектов ученых и церкви принял участие митрополит Минский и Заславский, Патриарший экзарх всея Беларуси Вениамин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Митрополит Вениамин и БИСИ обсудили будущие совместные проекты учёных и церкви-1

Согласно исследованию, проведенному в июле по заказу БИСИ, верующими себя назвали более 50 % опрошенных респондентов. Что беспокоит людей и какие проблемы есть у молодежи? Ответы на эти вопросы православная церковь хочет найти в том числе с помощью ученых-аналитиков. Такое взаимодействие в перспективе может перерасти из простого информирования в совместные проекты.

Митрополит Вениамин и БИСИ обсудили будущие совместные проекты учёных и церкви-4

Вениамин, митрополит Минский и Заславский, Патриарший экзарх всея Беларуси:
Сообща, дополняя друг друга, я думаю, что сможем многое сделать, потому что церковь, она больше исследует мир души человеческой, а институт стратегических исследований смотрит также на душу человеческую, на социум, как общество развивается, но при этом гораздо шире смотрит на все составляющие. Поэтому, объединяя усилия, мы сможем глубже понять процессы и дать на них правильный ответ.

Митрополит Вениамин и БИСИ обсудили будущие совместные проекты учёных и церкви-7

Олег Макаров, директор Белорусского института стратегических исследований:
Мы взаимодействуем с православной церковью, мы изучаем и работаем с экспертами, и мы довольны тем взаимодействием, которое существует. Мы полезны друг другу, потому что мы делимся своими результатами исследований, а в свою сторону получаем те наблюдения, которые эксперты нам представляют. Поэтому это взаимодействие существует.

Митрополит Вениамин и БИСИ обсудили будущие совместные проекты учёных и церкви-10

Эксперты БИСИ поделились своими научными наработками. Так, каждый третий опрошенный считает, что православной церкви необходимо уделять больше внимания семьям, нравственному воспитанию молодежи, социальной работе с инвалидами и пожилыми людьми. Такие исследования помогают лучше узнать, чем живет общество и какие вопросы ставит перед священнослужителями.

# Церковь # общество # Митрополит Вениамин # Олег Макаров

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