Митрополит Вениамин и БИСИ обсудили будущие совместные проекты учёных и церкви
Достучаться до каждого. Сегодня, 12 августа, в институте стратегических исследований говорили о темах практических и духовных. В обсуждении будущих совместных проектов ученых и церкви принял участие митрополит Минский и Заславский, Патриарший экзарх всея Беларуси Вениамин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Согласно исследованию, проведенному в июле по заказу БИСИ, верующими себя назвали более 50 % опрошенных респондентов. Что беспокоит людей и какие проблемы есть у молодежи? Ответы на эти вопросы православная церковь хочет найти в том числе с помощью ученых-аналитиков. Такое взаимодействие в перспективе может перерасти из простого информирования в совместные проекты.
Вениамин, митрополит Минский и Заславский, Патриарший экзарх всея Беларуси:
Сообща, дополняя друг друга, я думаю, что сможем многое сделать, потому что церковь, она больше исследует мир души человеческой, а институт стратегических исследований смотрит также на душу человеческую, на социум, как общество развивается, но при этом гораздо шире смотрит на все составляющие. Поэтому, объединяя усилия, мы сможем глубже понять процессы и дать на них правильный ответ.
Олег Макаров, директор Белорусского института стратегических исследований:
Мы взаимодействуем с православной церковью, мы изучаем и работаем с экспертами, и мы довольны тем взаимодействием, которое существует. Мы полезны друг другу, потому что мы делимся своими результатами исследований, а в свою сторону получаем те наблюдения, которые эксперты нам представляют. Поэтому это взаимодействие существует.
Эксперты БИСИ поделились своими научными наработками. Так, каждый третий опрошенный считает, что православной церкви необходимо уделять больше внимания семьям, нравственному воспитанию молодежи, социальной работе с инвалидами и пожилыми людьми. Такие исследования помогают лучше узнать, чем живет общество и какие вопросы ставит перед священнослужителями.