Митрополит Вениамин и БИСИ обсудили будущие совместные проекты учёных и церкви

Достучаться до каждого. Сегодня, 12 августа, в институте стратегических исследований говорили о темах практических и духовных. В обсуждении будущих совместных проектов ученых и церкви принял участие митрополит Минский и Заславский, Патриарший экзарх всея Беларуси Вениамин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Согласно исследованию, проведенному в июле по заказу БИСИ, верующими себя назвали более 50 % опрошенных респондентов. Что беспокоит людей и какие проблемы есть у молодежи? Ответы на эти вопросы православная церковь хочет найти в том числе с помощью ученых-аналитиков. Такое взаимодействие в перспективе может перерасти из простого информирования в совместные проекты.

Вениамин, митрополит Минский и Заславский, Патриарший экзарх всея Беларуси:

Сообща, дополняя друг друга, я думаю, что сможем многое сделать, потому что церковь, она больше исследует мир души человеческой, а институт стратегических исследований смотрит также на душу человеческую, на социум, как общество развивается, но при этом гораздо шире смотрит на все составляющие. Поэтому, объединяя усилия, мы сможем глубже понять процессы и дать на них правильный ответ.

Олег Макаров, директор Белорусского института стратегических исследований:

Мы взаимодействуем с православной церковью, мы изучаем и работаем с экспертами, и мы довольны тем взаимодействием, которое существует. Мы полезны друг другу, потому что мы делимся своими результатами исследований, а в свою сторону получаем те наблюдения, которые эксперты нам представляют. Поэтому это взаимодействие существует.