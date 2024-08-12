Дзермант: Израиль рассчитывает на карт-бланш в войне от Трампа

Время авторской журналистики. Алексей Дзермант и его рубрика «Смыслы» в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алексей Дзермант, политолог:

Ситуация на Ближнем Востоке продолжает оставаться одной из главных тем мировых СМИ, хотя совсем недавно казалось, что там, в зоне палестино-израильского конфликта, появляется надежда на перемирие, на то, что прекратятся массовые убийства мирных граждан. Эта надежда была связана с тем, что находящаяся у власти Администрация США была не склонна поддерживать уже всем очевидные чрезмерно жесткие действия Израиля против своих противников, причем без разбору – мирные ли это жители сектора Газа или боевики. Израиль традиционно рассчитывает на поддержку республиканцев и полагает, что при вероятном возвращении Трампа в Белый дом у него появляется карт-бланш. Наш Президент высказался по этому поводу на встрече глав министерств внутренних дел СНГ. Лукашенко: власть в США поменяется – будет как в Афганистане. Подробнее. Для Трампа предпочтительнее конфликт на Ближнем Востоке, чем в Украине

Алексей Дзермант:

К сожалению, шансы на то, что ситуация на Ближнем Востоке может приблизить мировую войну – это не преувеличение. Мы знаем, что США поддерживают Израиль как свой ключевой плацдарм в регионе, а Иран помогает палестинцам через связанные с ним прокси-силы: от хуситов в Йемене до «Хезболлы» в Ливане. Конфликт в любой момент может взорвать весь регион, особенно после таких действий, как убийство лидера палестинской организации ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране. Иран будет отвечать Израилю – и это очередной виток по спирали эскалации. А Соединенным Штатам все это крайне выгодно – использовать конфликты и войны для утверждения своей власти и для получения сверхприбыли от продажи оружия и от увеличения цен на энергоресурсы. Основная разница между американскими демократами и республиканцами сегодня – это то, где именно они хотят поддерживать конфликты или развязать новые. Есть небезосновательные мнения о том, что для Трампа и его команды предпочтительнее конфликты на Ближнем Востоке и в Тихоокеанском регионе, чем в Украине, мол, Иран и Китай с Северной Кореей в настоящее время более опасны для господства США. США добились целей в Европе?

Алексей Дзермант:

Возможно, это действительно так и США уже добились своих основных целей в Украине – фактически через войну, ведущуюся чужими руками, нанесли очень серьезный удар по славянскому единству, подчинили богатейшую страну власти своих корпораций и их марионеток, вынудили нести колоссальные издержки из-за войны своих якобы «союзников», но на самом деле конкурентов – европейцев. То есть Соединенные Штаты сняли «сливки» с конфликта в Украине, создали серьезные проблемы для России и ЕС, поэтому можно переключаться на другие регионы. Ситуация на Ближнем Востоке взрывоопасна еще и тем, что там присутствует и ядерный фактор. Известно, что у Израиля есть ядерное оружие, хотя официально он этого не признает, но также и Иран может в очень сжатые сроки его изготовить, технологически к этому все готово. Конфликт в ближневосточном регионе тлеет уже многие десятилетия. И одна из главных его причин – это вовсе не межэтнические и межконфессиональные противоречия, хотя эти факторы тоже крайне важны. Ситуация на Ближнем Востоке – поиск иных путей для нас всех