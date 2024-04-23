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Минская милиция перешла на усиленный вариант несения службы

23 апреля 2024 07:56
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Ожидаемо, что самое пристальное внимание в эти дни – безопасности. Милицией приняты дополнительные меры по охране общественного порядка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минская милиция перешла на усиленный вариант несения службы-1

С этого дня личный состав МВД несет службу в усиленном варианте. Согласованы и отработаны алгоритмы действий в различных ситуациях. Координировать работы будут специально созданные оперативно-ситуационные штабы. Под надежной охраной делегаты будут на протяжении всего мероприятия, также правоохранители позаботятся об их безопасности в дороге.

Минская милиция перешла на усиленный вариант несения службы-4

Александр Купченя, начальник ГУОПП МОБ МВД Беларуси:
Прибытие делегатов из областей в Минск обеспечено по заранее проработанным и обследованным маршрутам. Места их проживания и проведения собрания, другие связанные с ВНС объекты взяты под круглосуточную охрану. Также в дни форума к обеспечению правопорядка будут привлечены мобильные группы и группы быстрого реагирования. А для непрерывного отслеживания обстановки задействуем республиканскую систему мониторинга общественной безопасности.

Минская милиция перешла на усиленный вариант несения службы-7

Всего в охране общественного порядка будут задействованы более 3 тысяч милиционеров. Личный состав ориентирован на незамедлительное реагирование и пресечение нарушений законодательства о массовых мероприятиях и иных злодеяний.

# Всебелорусское народное собрание # общество

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