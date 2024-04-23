Минская милиция перешла на усиленный вариант несения службы

Ожидаемо, что самое пристальное внимание в эти дни – безопасности. Милицией приняты дополнительные меры по охране общественного порядка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С этого дня личный состав МВД несет службу в усиленном варианте. Согласованы и отработаны алгоритмы действий в различных ситуациях. Координировать работы будут специально созданные оперативно-ситуационные штабы. Под надежной охраной делегаты будут на протяжении всего мероприятия, также правоохранители позаботятся об их безопасности в дороге.

Александр Купченя, начальник ГУОПП МОБ МВД Беларуси:

Прибытие делегатов из областей в Минск обеспечено по заранее проработанным и обследованным маршрутам. Места их проживания и проведения собрания, другие связанные с ВНС объекты взяты под круглосуточную охрану. Также в дни форума к обеспечению правопорядка будут привлечены мобильные группы и группы быстрого реагирования. А для непрерывного отслеживания обстановки задействуем республиканскую систему мониторинга общественной безопасности.