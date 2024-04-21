Здесь решается судьба страны! Как будет проходить VII созыв ВНС?

Делегаты собирались и раньше. Вообще, первое ВНС прошло в Беларуси в 1996-м. Но сейчас особый случай. Хоть параллели с тем первым заседанием действительно читаются, рассказали в программе «Неделя» на СТВ. И тогда, и сейчас белорусам предстояло ответить на фундаментальные вопросы, которые напрямую касались будущего страны. В начале 1990-х было непросто. Экономическая и политическая неразбериха, социальные сложности и поиск собственной модели развития. Но, как бы ни было трудно, баланс удалось найти, мы его успешно поддерживали много лет. Сейчас события вокруг и внутри страны снова развиваются стремительно. Иногда откровенно пугают. ВНС в новом конституционном статусе как раз и должно стать тем самым стабилизатором общества, как подчеркивал Президент. А еще заложить маршрут будущего движения. Для этого, собственно, собрание и наделили уникальными полномочиями.

Делегаты ВНС будут определять ключевые направления в международных отношениях, внутренней политике, военной сфере – во всем, что напрямую влияет на жизнь каждого. Именно поэтому состав сформировали так, чтобы услышать представителей всех сфер и слоев общества. В этот ВНС войдут 1 189 человек. Это судейский, министерский корпус, парламентарии. Есть представители местных Советов. 350 делегатов, среди которых люди разных возрастов, компетенций. Это и промышленники, и учителя, и силовики. Эти люди знают жизнь, как она есть, общаются с народом, потому и в ВНС могут озвучить тот самый народный запрос. В составе собрания и 400 представителей гражданского общества. Для белорусского политического ландшафта это тоже понятие достаточно новое. Но мы увидели, какие партии нам действительно нужны и их представители сегодня в ВНС. И обратите внимание на возраст делегатов. Самому старшему – 79. А самому молодому – 18. Тот случай, когда разные поколения белорусов смогут встретиться на одной площадке и поговорить на равных. А итогом такого действительно всебелорусского диалога станет та самая внутренняя опора, которая не даст потерять все то многое, что у нас есть и что хочется передать нашим детям. Константин Герцев на неделе изучил повестку ВНС и встретился с теми, кто будет решать, куда и как двигаться дальше.

Февраль 2021-го. Шестое Всебелорусское народное собрание. Его сразу окрестили судьбоносным. Открытый, честный, принципиальный разговор, когда все мы переживали очень непростой и даже переломный период в жизни не только нашего государства, но и всего белорусского народа. Александр Лукашенко: была предпринята попытка не цветной революции, а мятежа по принципу блицкрига.

История помнит и лихие 1990-е, и кризисные 2000-е, когда делать выбор и корректировать курс страны приходилось буквально вслепую. Тогда и вносило ясность народное вече – демократия в ее чистом виде. Что в мыслях миллионов белорусов, то и на устах тысяч делегатов. Но главное – должность, материальное положение и связи здесь роли не играли, лишь опыт и признание. Может оттого и дискуссии в зале порой времени не знали. Слушать и слышать голос каждого – его главный постулат. Главные тезисы прошедших форумов ВНС – какие решения повлияли на развитие Беларуси? Подробности.

За два года институт Всебелорусского народного собрания приобрел конституционный статус, собственный оргкомитет и четкий регламент действий. Формула ВНС сегодня такова: из 1200 делегатов треть – представители гражданского общества, 350 депутатов местных Советов. Затем парламентарии, сенаторы, Совмин, руководители исполнительной вертикали разного уровня. Мужчин, кстати, больше, но всего лишь на десяток. Самому молодому избраннику недавно исполнилось 18, а зрелому – 79. Вопреки мнениям скептиков, лишних трат на ВНС не будет. Делегат конституционного органа – должность не оплачиваемая. Срок полномочий – 5 лет.

Игорь Карпенко, председатель Центральной избирательной комиссии Беларуси:

Все было проведено в соответствии с законодательством, есть соответствующие подтверждающие документы. Значит, они предоставлены в ЦИК, ЦИК их отработал. На сегодняшний момент избранные делегаты представляют различные регионы нашей страны, сферы деятельности нашей страны, различные возрастные категории и социальные группы.

По традиции форум пройдет во Дворце Республики. Здесь к мероприятию «особого значения» начали готовиться еще за несколько месяцев. Помимо привычных кафетериев и пресс-центров, кстати, в этот раз аккредитованы порядка 400 журналистов, во Дворце впервые оборудуют так называемые объекты для голосования. Наблюдать за всеми сценическими действиями делегаты, приглашенные и зрители будут с новых круговых экранов – первых в Беларуси. Косыгин: на Западе четко прописали, что Беларусь и Россия – враги.

Максим Приходовский, директор Дворца Республики:

Не бывает такого мероприятия, которое бы перекрыло Всебелорусское народное собрание по техническим элементам. Если взять по эпохам Всебелорусского народного собрания, то однозначно мы семимильными шагами шагаем вперед. У наших коллег из других стран, где проходят обращения глав государств, где проходят другие мероприятия более или менее похожего ранга, я могу сказать, что мы не то что достойно представлены, а во многом впереди.

Но все же Беларусь созидающая и делает акцент на свое мирное будущее. Молодежи среди делегатов седьмого ВНС больше. Один из них Владислав Волчек – врач-хирург Гомельского областного онкодиспансера и уже как месяц депутат городского Совета. Представляет интересы избирателей 31-го медицинского округа. Как медик прошел пандемию коронавируса, поэтому не понаслышке знает о профилактике заболеваний, в том числе и рака.

Владислав Волчек, врач-онколог-хирург Гомельского областного клинического онкологического диспансера:

Профилактика заболевания – это ключ к тому, чтобы не допустить его развития и избежать тяжелого его лечения, поэтому все мероприятия направлены на профилактику, как раз таки на диспансеризацию. Они очень хорошо вкладываются в тот вектор, который в будущем, на мой взгляд, будет превалирующим в нашем здравоохранении. Это профилактика заболеваний, их ранние выявления и предупреждение на стадии еще не развившегося злокачественного образования.

Гомель на ВНС представит и заводская молодежь. Станислав Семенов, наладчик станков на местном промгиганте. Участие в собрании расценивает как почетную и ответственную миссию. Выходец из села, начинал с самых трудовых низов, а сегодня сам агитирует учащихся колледжей побыстрее влиться в рабочую семью, ведь за ними будущее экономики, да и страны в целом.

Станислав Семенов, наладчик станков цеха технического обслуживания и ремонта станков холдинга «Гомсельмаш»:

Конкретно меня сегодня волнует вопрос – это закрепление молодого специалиста. Чтобы нормы коллективного договора, которые сегодня у нас есть и в молодежных разделах, и в разделах социальной поддержки молодежи. Они не просто были на бумаге, а исполнялись, были действенным механизмом, который поможет молодому человеку раскрыться, закрепиться на первом рабочем месте, повысить его трудовой потенциал. Ну и, естественно, чтобы этот молодой человек не пожалел о том выборе, который когда-то сделал.