«Попытки изоляции уже были неоднократно». Юрий Дудкин про Сувалкский коридор

Юрий Дудкин, военный аналитик:

Сувалкский коридор будет осуществлен в плане его расширения, если со стороны ЕС, НАТО, где сейчас на территории Швеции проводятся колоссальные военные учения с участием практически всех сторон НАТО, по количеству тоже ошеломляет, потому что Швеция никогда не проводила таких опасных и масштабных маневров. Так вот если это будет продолжаться, будет попытка блокировать Калининградскую область в экономическом, в военном и в других отношениях, безусловно, Россия предпримет адекватные действия, чтобы осуществить расширение этого коридора прямым назначением, из Беларуси или Украины до Калининграда, чтобы обеспечить этот регион России всем необходимым. Такие попытки изоляции уже были неоднократно. Чтобы отсечь все эти попытки провокаций в отношении России в Калининграде, необходимо решить вопрос с Украиной.

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