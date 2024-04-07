Прямой эфир

Межевич: «Закончить СВО можно было в марте 2022 года»

07 апреля 2024 19:18
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Натиск на Восток – готовится ли Европа к войне с Союзным государством? Самые заметные политические события обсудили эксперты в ток-шоу «САСС уполномочен заявить».

Межевич: «Закончить СВО можно было в марте 2022 года»-1

Николай Межевич, исполнительный директор Ассоциации внешнеполитических исследований имени А.А. Громыко:
Закончить СВО можно было в марте 2022 года. Стамбул, переговоры. Мы постфактум (это правильно) узнали, что на этих переговорах основные позиции были согласованы, в том числе Украины. И что никто на этих переговорах никого не съел. Вряд ли это была дружеская атмосфера с напитками и закусками, но никто никого не съел. Был нормальный процесс. Потом Запад сделал все, справился со своей задачей, чтобы все эти договоренности обнулить или даже вывернуть в отрицательную сторону.

Читайте также:

Тищенко: Украина постоянно подбрасывает в нашу сторону боевиков и рецидивистов

Николай Межевич: «Договороспособность Зеленского имеет ярко выраженный отрицательный характер»

«Они не временщики». Шатров про лидеров Беларуси, России и Китая

# Международная политика # общество # Николай Межевич

Другие новости рубрики

Все новости
Тищенко: Украина постоянно подбрасывает в нашу сторону боевиков и рецидивистов
07 апреля 2024 19:12

Тищенко: Украина постоянно подбрасывает в нашу сторону боевиков и рецидивистов

Собака в квартире – объект налогообложения. Что грозит за четвероногого «нелегала»? Разбирались в тонкостях законодательства
07 апреля 2024 18:30

Собака в квартире – объект налогообложения. Что грозит за четвероногого «нелегала»? Разбирались в тонкостях законодательства

Лукашенко: при всех сложностях у нас сегодня момент для нормального развития нашего государства
07 апреля 2024 18:07

Лукашенко: при всех сложностях у нас сегодня момент для нормального развития нашего государства