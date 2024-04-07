Межевич: «Закончить СВО можно было в марте 2022 года»

Николай Межевич, исполнительный директор Ассоциации внешнеполитических исследований имени А.А. Громыко:

Закончить СВО можно было в марте 2022 года. Стамбул, переговоры. Мы постфактум (это правильно) узнали, что на этих переговорах основные позиции были согласованы, в том числе Украины. И что никто на этих переговорах никого не съел. Вряд ли это была дружеская атмосфера с напитками и закусками, но никто никого не съел. Был нормальный процесс. Потом Запад сделал все, справился со своей задачей, чтобы все эти договоренности обнулить или даже вывернуть в отрицательную сторону.

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