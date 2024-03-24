Тодд Хендрикс: «Большая часть американцев не понимает, что происходит в Украине»

Матч-реванш Байдена и Трампа – изменит ли его результат США и мир? Самые заметные политические события мира обсудят эксперты в ток-шоу «САСС уполномочен заявить». Чем сейчас на самом деле озабочены американцы? США сейчас находятся в самом разгаре жаркой избирательной кампании. Здесь, в нашей части мира, СМИ представляют эту кампанию как сфокусированную в основном на Украине. Однако большая часть американцев озабочена совершенно иными вещами. Какие основные темы, которые определят исход голосования в ноябре?

Тодд Хендрикс, политический эксперт (США):

Я думаю, что во время каждых выборов экономические условия на самом деле выступают реальной движущей силой. Как и во всем остальном мире, американские граждане в первую очередь озабочены сохранностью своих рабочих мест, их будущим и тем, смогут ли они дать своим детям достойное образование. Вот такими обычными, нормальными приоритетами. Большая часть американцев не понимает, что происходит в Украине. Что такое «байденомика»? Идут серьезные дебаты по поводу так называемой «байденомики». Некоторые утверждают, что уровень безработицы сейчас рекордно низкий, бизнес-активность намного выше, чем прогнозировалось, и так далее. Вы бизнесмен. Каковы ваши взгляды на экономическую ситуацию в США? Тодд Хендрикс:

Я думаю, что мы все еще не отошли от ковида. Сейчас довольно тяжелая среда для нашего бизнеса, для жилищной сферы. Инфляция все еще очень серьезный фактор. Я думаю, что обычным людям, когда они идут в магазин, приходится много вычеркивать из своего списка покупок из-за инфляции. Я думаю, что цифры и повседневная жизнь людей не соответствуют друг другу. Как простые американцы относятся к войне и поддерживают ли многомиллионные траты на это?