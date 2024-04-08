Президент о беглых: «Мы абсолютно знаем, чем они там занимаются»

Белорусская информационная модель соответствует духу правды. Глава государства привел яркий пример с миграционным кризисом на границе Беларуси и еврозоны. С приграничья приходят сводки как с фронта. Белорусские защитники рубежей ежедневно находят трупы людей, выброшенных из ЕС на нашу территорию. А западные центры информационной борьбы продолжают нагнетать деструктивную повестку как внутри, так и вокруг Беларуси.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

В этот сложный период для нашей страны, если не сказать, что самый сложный, конечно, насколько это возможно, я информирую общество и наших людей об основных моментах. Но не хотелось бы напрягать ситуацию, чтобы люди переживали, волновались. Но я-то понимаю, что ситуация непростая. И все сошлось сейчас на средствах массовой информации. Сейчас эти сектора нашей жизни играют важнейшую роль вообще в развитии Беларуси. Идет информационная война. Мы делаем все для того, чтобы уберечь страну от горячей войны. Пока нам это удается. Думаю, что мы сможем решить эту проблему – не допустить столкновения, как это было всегда, вы это хорошо знаете, на территории Беларуси.

Закоперщиками всего, инициаторами являются наши беглые. Мы абсолютно знаем, чем они там занимаются. Бегают по разным центрам принятия решений и советникам от Америки до Брюсселя, просят деньги. И самое главное: «Дайте на СМИ, на СМИ, на СМИ!» На что кураторы им говорят: «Ребята, СМИ уже были, надо что-то погорячее». Теракты и вооруженное противостояние в Беларуси. Цель – зайти в Беларусь и хотя бы кусочек земли захватить, объявить власть свою и позвать сюда иностранных… Ну, не наемников, а уже войска – они же «власть».