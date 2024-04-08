Старение можно предотвратить. Косметолог показала техники массажа лица

Время беспощадно оставляет следы на наших лицах в виде морщин, складок и отеков. В погоне за красотой и молодой кожей люди пробуют разные способы: маски, пилинги, скрабы и уколы. Однако предотвратить старение можно и с помощью скульптурного массажа.

Джанетт Павлова, косметолог:

Скульптурный массаж состоит из нескольких видов массажа: кинезиология, миофасциальный массаж, буккальный, баночный массаж, медовый, приемы некоторые есть остеопатии.

Очень часто за эстетическими дефектами стоят наши эмоции и тело. К примеру, виновником образования двойного подбородка и отечности лица зачастую становится спазм шейных мышц.

Джанетт Павлова:

Представим себе условно, что это мышцы, у нас там находятся сосуды и нервы. Если это зажимается, происходит зажим, спазм, даже эмоцию можно забыть, казалось бы, но наше тело помнит. Я путем массажа, определенных движений запускаю кровообращение, поступает кислород.