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Старение можно предотвратить. Косметолог показала техники массажа лица

08 апреля 2024 14:08
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Время беспощадно оставляет следы на наших лицах в виде морщин, складок и отеков. В погоне за красотой и молодой кожей люди пробуют разные способы: маски, пилинги, скрабы и уколы. Однако предотвратить старение можно и с помощью скульптурного массажа. 

Старение можно предотвратить. Косметолог показала техники массажа лица-1

Джанетт Павлова, косметолог:
Скульптурный массаж состоит из нескольких видов массажа: кинезиология, миофасциальный массаж, буккальный, баночный массаж, медовый, приемы некоторые есть остеопатии.

Очень часто за эстетическими дефектами стоят наши эмоции и тело. К примеру, виновником образования двойного подбородка и отечности лица зачастую становится спазм шейных мышц. 

Джанетт Павлова:
Представим себе условно, что это мышцы, у нас там находятся сосуды и нервы. Если это зажимается, происходит зажим, спазм, даже эмоцию можно забыть, казалось бы, но наше тело помнит. Я путем массажа, определенных движений запускаю кровообращение, поступает кислород.

Подробности в видео.

# Здоровье # общество # Валерия Яскевич

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