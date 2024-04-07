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Тищенко: Украина постоянно подбрасывает в нашу сторону боевиков и рецидивистов

07 апреля 2024 19:12
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Натиск на Восток – готовится ли Европа к войне с Союзным государством? Самые заметные политические события обсудили эксперты в ток-шоу «САСС уполномочен заявить».

Тищенко: Украина постоянно подбрасывает в нашу сторону боевиков и рецидивистов-1

Александр Тищенко, эксперт по национальной безопасности:
Украина постоянно искала какие-то проблемы: то не хватало им каналов, то не хватало им мела, то еще что-то там. Каждые выборы чем занималась Украина? Она подбрасывала в нашу сторону каких-то боевиков, группировки, каких-то рецидивистов. Все время пыталась как-то вклиниться. И вот то, что сегодня происходит, – это продолжение. Просто чем больше отчаяние киевской и западной политической элиты в этом плане, тем более злобным, более масштабным будет этот террор.

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# Международная политика # общество # Александр Тищенко

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