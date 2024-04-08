В Беларуси планируют увеличить урожай сахарной свёклы

Белорусские аграрии планируют увеличить урожай сахарной свеклы в этом году на 15 %. Суммарно это порядка 5 миллионов 200 тысяч тонн. Прибавить рассчитывают за счет больших площадей и строгого соблюдения технологий. В лидерах по темпам сева Брестская и Гродненская область, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В хозяйствах первого региона за сахарную свеклу принялись на 10 дней раньше обычного. Важный индикатор – состояние почвы. Оптимальный баланс влаги дал аграриям зеленый свет. Современная техника позволяет увеличить темпы работ в три раза по сравнению с предшественниками, а параллельное внесение удобрений повысить не только всхожесть культуры, но и экономическую эффективность всего сева.

Сергей Денисевич, директор сельхозпредприятия «Батчи»: Сеялка универсальная. Междурядье 45, 70, 75 выставляется. Путем смены дисков можно высевать, выставлением ширины междурядья, как свеклу, так и кукурузу и другие. И за один прием она позволяет вносить фосфорные удобрения и хорошая технологическая скорость и качество работы данной сеялки.

Андрей Лукиянчик, первый заместитель председателя Кобринского райисполкома:

Оптимальные сроки наступили для сева сахарной свеклы. И, в принципе, наши хозяйства вступают в эту кампанию. Сегодня два хозяйства, завтра все остальные приступают к севу сахарной свеклы. Погода позволяет, земля практически готова.

В Брестской области насчитывают получить не менее миллиона тонн сахарной свеклы под потребность Жабинковского сахарного завода, где ежегодно производят четверть запасов сахара в стране.