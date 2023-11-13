Популяция зверей и создание своих патронов – о чём говорил Лукашенко с председателем БООР?

Новости Беларуси. Изменение устава Белорусского общества охотников и рыболовов, регулирование численности птиц и животных, занесенных в Красную книгу, создание своих патронов и нового бренда – почетного знака охотника – обсудили 13 ноября во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как правильно регулировать численность растущей популяции зверей и почему попасть в «Вялікую беларускую сямёрку» почетно? Развитие темы – у Евгения Пустового.

Редко в гостевом зале Дворца Независимости можно встретить тандем вице-премьера Леонида Зайца и председателя Белорусского общества охотников и рыболовов Игоря Шуневича. Сразу понятна тема – охотохозяйственная деятельность. На прием к Президенту идут нога в ногу. Но сама встреча как раз из-за некоторых разногласий.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Насколько я понимаю, Игорь Анатольевич, вы инициировали этот разговор в связи с тем, что принятое решение в правительстве не совсем то, что хотело бы общество. Хорошо, значит, мы рассмотрим все эти вопросы и постараемся на государственном уровне, без ведомственности, как это всегда у нас было, сделать разумно – так, как это лучше для государства и для людей, которые состоят сегодня в организации. Поэтому я готов к этому разговору, и мы готовы обсудить все те вопросы, которые поставлены.

Плюрализм мнений, предложений, инициатив. Это железное требование нашего Президента перед принятием любого решения или проекта. Нередко глава государства даже совещания отменяет, когда не представлены разные точки зрения. Мнения могут быть разные. Но решения должны быть в интересах людей и государства. Ориентирует Президент. «О чем не договорились в правительстве». Президент провел встречу с Игорем Шуневичем.

Одним из достижений нашей независимости является увеличение лесистости территории. Популяция зверей вообще достигла рекордных показателей. Зубры начинают ухаживать за коровами, а медвежьим углом можно назвать даже предместье столицы. Прям недавно один из косолапых настоятельно стремился получить столичную прописку. Обосновался в Боровлянах. «Это не значит, что мы откроем охоту». Шуневич предложил решение проблемы выхода медведя к людям. Заниматься оптимальным регулированием численности краснокнижников и сохранить природный бэкграунд. Надо учесть интересы всех. Людей, которые порой страдают от нашествия зверей, экспертов и защитников природы. Охотники готовы даже помогать лесникам. Минимизировать негативные последствия из-за рекордного числа оленей.

Игорь Шуневич, председатель Белорусского общества охотников и рыболовов:

Да, сегодня есть такая проблема, что насаждения они едят, это их корм, но существуют цивилизованные способы защиты этих насаждений путем огораживания, опрыскивания и так далее, которые должны применяться. Министерство лесного хозяйства должно выделить какую-то часть средств, которую получают от продажи леса, на воспроизводство этого леса. Мы готовы принять участие физически, огородить его лесом, который нам выделят, на наших территориях. Поэтому мы говорим на одном языке. Но сегодня идет очень широкая дискуссия, в том числе и с природоохранными различными ведомствами, относительно рационального использования, относительно использования наших возможностей, но в одном и том же направлении. Есть государственная программа в конце концов.

Именно охотники и заинтересованы в сбережении зверя. Это же их трофеи. Ответственный подход сейчас стал мейнстримом БООР. Реформирование Белорусского общества охотников и рыболовов идет уже полтора года. Инициатор апгрейда – Игорь Шуневич. С его приходом государственное общественное объединение заметно оживилось. Среди инициатив – уменьшение платы за охоту и даже создание своих патронов. Импортозамещение боеприпасов для стрелкового оружия – давнее требование Президента. Предложение БООР Первый поддержал. А сами охотники при необходимости готовы не только патроны подносить. Численность общественного объединения в два раза выше, чем у самой многочисленной политической партии.