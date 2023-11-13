У белорусских охотников появились свои G7 и G5. Первый почётный знак вручили Лукашенко

Новости Беларуси. Изменение устава Белорусского общества охотников и рыболовов, регулирование численности птиц и животных, занесенных в Красную книгу, создание своих патронов и нового бренда – почетного знака охотника – обсудили 13 ноября во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В БООРе решили заняться пиаром охоты к охоте. И замахнулись на серьезный трофей – поднять международный имидж. Теперь у Белорусского общества охотников и рыболовов появились почетные знаки «Вялікая беларуская пяцёрка» и «Вялікая беларуская сямёрка». Выполнены из драгоценных металлов, но вручаются бесплатно. Первый почетный знак – подарок от Игоря Шуневича Первому – передан в музей Дворца Независимости.

– Позвольте. Первый экземпляр – это в музей государственности или…

– Ну, конечно, в музей, я же не охотник. Я не убиваю животных, но и не добываю их.

– Александр Григорьевич, мы бы хотели, чтобы БООР был представлен в том числе таким неплохим элементом нашей истории общей, поэтому позвольте я вам вручу его.

– Спасибо. Но Леониду Константиновичу ты не вручил?

– Нет, он должен заработать.

– Правильно, он пусть зарабатывает. Ну а мне уже для музея ладно. Я с удовольствием.

Аналогичные рейтинги существуют и в других странах мира. В Беларуси для мужчин предназначена «семерка», для женщин – «пятерка». Растущие показатели популяций не только краснокнижных, но и трофейных видов показывают – у нас в стране попали «в десяточку».