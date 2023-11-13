«О чём не договорились в правительстве». Президент провёл встречу с Игорем Шуневичем

Президент провел встречу с Игорем Шуневичем. Председатель государственного общественного объединения инициировал этот разговор, так как принятые на уровне правительства решения не совсем устраивают тех, кого они касаются. Глава государства отметил, что все эти вопросы будут рассмотрены на государственном уровне без какого-то ведомственного подхода и с учетом интересов всех сторон.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Есть государственные интересы, есть интересы личные, есть интересы общества – надо сделать разумно, как это лучше для государства и людей, которые сегодня состоят в нашей организации. Поэтому я готов к этому разговору. И мы готовы обсудить все те вопросы, которые поставлены. Я смотрю, мне представили перечень вопросов: и производство боеприпасов к гладкоствольному оружию. Ничего здесь плохого я не вижу, давайте подумаем, как это лучше сделать. Вопрос регулирования численности животных и птиц, занесенных в Красную книгу, – вопрос супергосударственный, очень важный для престижа нашей страны в том числе. Корректировка законодательства по обороту оружия и боеприпасов – также можем рассмотреть этот вопрос. И по уставу – что там такое, о чем не договорились в правительстве. И другие вопросы, которые будут на пользу государству.