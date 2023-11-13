«Это не значит, что мы откроем охоту». Шуневич предложил решение проблемы выхода медведя к людям

Игорь Шуневич, председатель Белорусского общества охотников и рыболовов:

Численность медведя галопирует у нас в стране. Его уже больше 700 особей точно, а условно лет 20 назад было 150. Наша задача – получить четкое понимание от нашей научной общественности, какое оптимальное количество медведя должно быть на нашей территории, которое позволило бы нам открывать на него охоту. Поскольку эта оптимальная численность сегодня не выведена, мы говорим: давайте мы будем регулировать численность там, где его очень много, запредельно много, где он мешает жить. Но регулировать численность. Это не значит, что мы откроем охоту. Это краснокнижник, понятно. Не время, значит, не время. Но если есть его избыточное количество, нужно определенное количество отстрелять, особенно проблемных зверей, которые заходят в населенные пункты, на пасеки, которые уже сегодня травмируют людей.

Сегодня хочется созидать. Учитывая, что наша страна – это страна с большой охотничьей историей, это созидание основано на простом принципе: увеличение количества животных, увеличение биоразнообразия – это наша задача.