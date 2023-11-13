«Это не значит, что мы откроем охоту». Шуневич предложил решение проблемы выхода медведя к людям
Новости Беларуси. Вопросы деятельности Белорусского общества охотников и рыболовов, регулирование численности птиц и животных, занесенных в Красную книгу, обсуждали 13 ноября во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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Реформирование общественного объединения идет полтора года. Поэтому и возникают различные вопросы, в том числе к подходам ведения охоты. За годы независимости в Беларуси значительно выросла популяция зверей.
Например, численность тех же оленей побила все рекорды. Восстановлен ареал обитания глухарей. Ощутимо влияние стад зубра на хозяйственную деятельность человека, а медведи прогуливаются в предместьях Минска. Заняться оптимальным регулированием численности краснокнижников и сохранить природоохранный бэкграунд. Задачи сложные, но выполнимые.
Игорь Шуневич, председатель Белорусского общества охотников и рыболовов:
Численность медведя галопирует у нас в стране. Его уже больше 700 особей точно, а условно лет 20 назад было 150. Наша задача – получить четкое понимание от нашей научной общественности, какое оптимальное количество медведя должно быть на нашей территории, которое позволило бы нам открывать на него охоту. Поскольку эта оптимальная численность сегодня не выведена, мы говорим: давайте мы будем регулировать численность там, где его очень много, запредельно много, где он мешает жить. Но регулировать численность. Это не значит, что мы откроем охоту. Это краснокнижник, понятно. Не время, значит, не время. Но если есть его избыточное количество, нужно определенное количество отстрелять, особенно проблемных зверей, которые заходят в населенные пункты, на пасеки, которые уже сегодня травмируют людей.
Сегодня хочется созидать. Учитывая, что наша страна – это страна с большой охотничьей историей, это созидание основано на простом принципе: увеличение количества животных, увеличение биоразнообразия – это наша задача.
Теперь у Белорусского общества охотников и рыболовов появились почетные знаки «Вялікая беларуская пяцёрка» и «Вялікая беларуская сямёрка». Ими будут награждать за трофейную охоту. Аналогичные рейтинги существуют и в других странах. Для мужчин предназначена «семерка», для женщин — «пятерка». Обладатель «Вялікай беларускай сямёркі» в течение пяти лет должен добыть лося, оленя, косулю, волка, кабана, зубра и глухаря. Для женщин из этого перечня убрали зубра и волка. Первый почетный знак, эксклюзивный подарок от Игоря Шуневича Первому, передан в музей Дворца Независимости.