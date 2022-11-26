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Не боялся говорить на острые темы. Вспоминаем самые яркие цитаты Владимира Макея

26 ноября 2022 18:51
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Новости Беларуси. Не стало министра иностранных дел Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Владимир Макей ушел из жизни на 65-м году. О скоропостижной смерти сообщили во внешнеполитическом ведомстве.  

Дипломат легко шел на контакт и не боялся говорить на самые острые темы – ни с трибуны ООН, ни в интервью с журналистами.  

Не боялся говорить на острые темы. Вспоминаем самые яркие цитаты Владимира Макея-1

Владимир Макей:  
Сегодня Украина платит цену кровью за то, что ее политиканы купились на этот обман и забыли об историческом братстве трех восточнославянских народов – белорусов, русских и украинцев. Но никогда не поздно признавать и исправлять свои ошибки (подробности).  

Не боялся говорить на острые темы. Вспоминаем самые яркие цитаты Владимира Макея-4

Владимир Макей:  
В отличие от кучки лжепатриотов, глядящих на Беларусь через санкционные прицелы из-за бугра, подавляющее большинство белорусов по-настоящему любят свою родину. И это залог того, что она всегда выстоит и выдержит. «Люблю Беларусь» должно стать слоганом тех, кто болеет за страну. Люблю Беларусь!  

Коллектив телеканала СТВ выражает соболезнования родным и близким Владимира Макея в связи с его скоропостижной смертью.

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# Некролог # общество # Владимир Макей # Фотофакт

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