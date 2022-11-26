Не боялся говорить на острые темы. Вспоминаем самые яркие цитаты Владимира Макея

Новости Беларуси. Не стало министра иностранных дел Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Владимир Макей ушел из жизни на 65-м году. О скоропостижной смерти сообщили во внешнеполитическом ведомстве. Дипломат легко шел на контакт и не боялся говорить на самые острые темы – ни с трибуны ООН, ни в интервью с журналистами.

Владимир Макей:

Сегодня Украина платит цену кровью за то, что ее политиканы купились на этот обман и забыли об историческом братстве трех восточнославянских народов – белорусов, русских и украинцев. Но никогда не поздно признавать и исправлять свои ошибки (подробности).