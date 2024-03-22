«Понимать себя». Как научиться жить здесь и сейчас?

Ольга Павлова, психолог, методист центра идеологической и воспитательной работы МГИРО:

В самую первую очередь, наверное, принять себя. Все в мире должно быть направленно в первую очередь на меня. Я должен познакомиться с самим собой для того, чтобы в дальнейшем получил ту жизнь, которую на самом деле хочу. Не иллюзорную, не на кого-то целясь, не конкурируя, хотя это тоже хорошо, дает мне стимул куда-то расти, если я сам себя понял. Самое важное, надо научиться понимать себя – свою потребность, свои цели в жизни, свою миссию, с какой я пришел сегодня в этот мир. То есть всегда возвращать в первую очередь на себя. Я это делаю.

Зачем я это делаю? С какой целью я это делаю в своей жизни? Это очень тяжело – все время откатывать себя на себя. Все время в голове ты задаешь эти вопросы, но только это дает нам реальное ощущение здесь и сейчас. Потому что я сейчас в этом моменте оцениваю, понимаю и отсюда выстраиваются мои действия, что я буду делать. Поэтому моя рекомендация: в первую очередь всегда работать только на себя, в плане эмоциональном, психологически я на первом месте.

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