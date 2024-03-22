Азарёнок о трагедии в Москве: враг ждёт, что мы впадём в уныние. Но он этого не дождётся

Григорий Азаренок, СТВ:

Белорусы не могли сегодня не прийти. Тысячи людей сегодня утром стояли в Хатыни в 81-ю годовщину страшной трагедии. А вот вечером – новое траурное мероприятие. Погибли мирные люди, ни в чем не повинные. Погибли дети, как это уже сейчас известно.

Белорусы, конечно же, солидарны с братской Россией, с народом России. Белорусы... Что тут говорить, все в шоке. Но враг ждет, что мы впадем в уныние, что мы будем бояться, что мы впадем в апатию. Враг этого не дождется. И террористы должны знать: где бы они ни были, они будут уничтожены. А сегодня, в эти дни, народ Беларуси, конечно же, с нашей братской России.