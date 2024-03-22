«Доходит до панических атак». Что такое синдром FOMO?
FOMO – синдром упущенной выгоды. По статистике, он встречается у 80 % жителей крупных городов, но больше других ему подвержены подростки. О том, как ошибка мышления заставляет страдать миллионы людей просто так, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Михаил Свито, ведущий ток-шоу:
Что такое синдром FOMO, как он пришел в нашу жизнь, какие последствия, чем опасен?
Виктория Протас, кризисный психолог:
Синдром FOMO – прежде всего о нем говорили на территории трейдерства, когда люди занимались покупкой-продажей на бирже, и у них развивался этот синдром. На самом деле, только сейчас мы говорим вслух о том, что этот синдром помолодел и охватывает нашу молодежь, подростков. Что это за синдром и насколько он может зайти далеко? Если вы замечаете, что у вашего подростка повышается тревожность, он смотрит только в телефон, если вы забираете телефон – доходит до панических атак, значит стоит бить тревогу. На самом деле, этот синдром лежит в состоянии тревоги, когда я не просматриваю, не участвую в жизни соцсетей. То есть такие подростки активно участвуют, лайкают и пишут комментарии в соцсетях. То есть они хотят таким образом проявляться. Синдром FOMO – это не просто плохое настроение.
Михаил Свито:
Затяжное расстройство?
Виктория Протас:
Не то что затяжное, это внутреннее такое страдание и тревожность, что я упустил. У меня в жизни ничего нет, а у кого-то есть. То есть его жизнь блекнет по отношению к жизни этого человека. Понимаете в чем разница?
Михаил Свито:
Бесконечное сравнение себя с другими, получается?
Виктория Протас:
Проще говоря, да.
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Мне кажется, это банальная зависть, она была всегда. Без соцсетей тоже существовала, когда соседи завидовали друг другу: она машину, квартиру купила, замуж вышла. Что со мной не так? Почему кому-то все, а мне ничего?
Виктория Протас:
Алеся, разделяйте немножко зависть и синдром FOMO, давайте поясним. Зависть – это зависть: я завидую.
Алеся Лакина:
Кто признается, что он завидует?
Виктория Протас:
Никто, мы просто говорим теоретически. Теоретически мы думаем: я завидую, а синдром FOMO – мы не можем находиться без телефона, момента, что я не просмотрю жизнь этого человека. Понимаете в чем разница? То есть вы позавидовали и успокоились.
Как развитие синдрома FOMO связано с социальными сетями? Мнение психолога – подробнее здесь.