«Доходит до панических атак». Что такое синдром FOMO?

FOMO – синдром упущенной выгоды. По статистике, он встречается у 80 % жителей крупных городов, но больше других ему подвержены подростки. О том, как ошибка мышления заставляет страдать миллионы людей просто так, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Михаил Свито, ведущий ток-шоу:

Что такое синдром FOMO, как он пришел в нашу жизнь, какие последствия, чем опасен?

Виктория Протас, кризисный психолог:

Синдром FOMO – прежде всего о нем говорили на территории трейдерства, когда люди занимались покупкой-продажей на бирже, и у них развивался этот синдром. На самом деле, только сейчас мы говорим вслух о том, что этот синдром помолодел и охватывает нашу молодежь, подростков. Что это за синдром и насколько он может зайти далеко? Если вы замечаете, что у вашего подростка повышается тревожность, он смотрит только в телефон, если вы забираете телефон – доходит до панических атак, значит стоит бить тревогу. На самом деле, этот синдром лежит в состоянии тревоги, когда я не просматриваю, не участвую в жизни соцсетей. То есть такие подростки активно участвуют, лайкают и пишут комментарии в соцсетях. То есть они хотят таким образом проявляться. Синдром FOMO – это не просто плохое настроение. Михаил Свито:

Затяжное расстройство? Виктория Протас:

Не то что затяжное, это внутреннее такое страдание и тревожность, что я упустил. У меня в жизни ничего нет, а у кого-то есть. То есть его жизнь блекнет по отношению к жизни этого человека. Понимаете в чем разница? Михаил Свито:

Бесконечное сравнение себя с другими, получается?