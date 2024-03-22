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«Синдром – это отклонение». Надо ли лечить FOMO?

22 марта 2024 20:17
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FOMO – синдром упущенной выгоды. По статистике, он встречается у 80 % жителей крупных городов, но больше других ему подвержены подростки. О том, как ошибка мышления заставляет страдать миллионы людей просто так, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
FOMO не лечится?

«Синдром – это отклонение». Надо ли лечить FOMO?-1

Виктория Протас, кризисный психолог:
Это не психическое заболевание, чтобы его лечить. То есть сейчас мы ищем какого-то невидимого врага.

Алеся Лакина:
Синдром – это отклонение.

Виктория Протас:
На самом деле, никто не знает сегодня, где норма, а где патология. Одни говорят про трейдерство, другие – про сидение в соцсетях. На сегодняшний момент в нашей жизни есть соцсети. Дети, которые сидят большое количество времени в соцсетях и активно там проявляются, и если мама или папа, кто-либо в этот момент забирает телефон, у ребенка случается реакция – здесь вопрос. Если же ребенок каким-то образом проявляется, хочет проявиться, скажите мне, пожалуйста: как по-другому он проявится? Ребенок ваш снимает видео, правильно я понимаю?

«Синдром – это отклонение». Надо ли лечить FOMO?-4

Екатерина Олесюк, мама подростка-блогера:
Да.

Виктория Протас:
Таким образом она проявляется. Что здесь плохого – снять видео и проявиться?

«Доходит до панических атак». Что такое синдром FOMO – подробнее здесь.

# Психология # общество # Алеся Лакина # Виктория Протас

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