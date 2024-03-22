«Синдром – это отклонение». Надо ли лечить FOMO?

FOMO – синдром упущенной выгоды. По статистике, он встречается у 80 % жителей крупных городов, но больше других ему подвержены подростки. О том, как ошибка мышления заставляет страдать миллионы людей просто так, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Виктория Протас, кризисный психолог:

Это не психическое заболевание, чтобы его лечить. То есть сейчас мы ищем какого-то невидимого врага.

Алеся Лакина:

Синдром – это отклонение.

Виктория Протас:

На самом деле, никто не знает сегодня, где норма, а где патология. Одни говорят про трейдерство, другие – про сидение в соцсетях. На сегодняшний момент в нашей жизни есть соцсети. Дети, которые сидят большое количество времени в соцсетях и активно там проявляются, и если мама или папа, кто-либо в этот момент забирает телефон, у ребенка случается реакция – здесь вопрос. Если же ребенок каким-то образом проявляется, хочет проявиться, скажите мне, пожалуйста: как по-другому он проявится? Ребенок ваш снимает видео, правильно я понимаю?