Как развитие синдрома FOMO связано с социальными сетями? Мнение психолога
FOMO – синдром упущенной выгоды. По статистике, он встречается у 80 % жителей крупных городов, но больше других ему подвержены подростки. О том, как ошибка мышления заставляет страдать миллионы людей просто так, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Этот синдром связан с гаджетами, социальными сетями?
Виктория Протас, кризисный психолог:
Я бы сказала, что не виноваты социальные сети. Они являются проводником в этом синдроме, то есть они проводят. Это благодатная почва для этого синдрома: если вы были в Египте, не сфотографировались и не выложили в сторис – значит, не были в Египте.
Алеся Лакина:
Не были, естественно.
Виктория Протас:
То есть если вы были в ресторане, скушали стейк и не выложили в сторис, что вы скушали – значит, вы не кушали его.
Михаил Свито, ведущий ток-шоу:
Это синдром FOMO?
Виктория Протас:
Нет, это немножко другое.
Алеся Лакина:
Синдром у тех, кто за этим наблюдает.
Виктория Протас:
Да.