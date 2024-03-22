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Как развитие синдрома FOMO связано с социальными сетями? Мнение психолога

22 марта 2024 20:37
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FOMO – синдром упущенной выгоды. По статистике, он встречается у 80 % жителей крупных городов, но больше других ему подвержены подростки. О том, как ошибка мышления заставляет страдать миллионы людей просто так, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Этот синдром связан с гаджетами, социальными сетями?

Как развитие синдрома FOMO связано с социальными сетями? Мнение психолога-1

Виктория Протас, кризисный психолог:
Я бы сказала, что не виноваты социальные сети. Они являются проводником в этом синдроме, то есть они проводят. Это благодатная почва для этого синдрома: если вы были в Египте, не сфотографировались и не выложили в сторис – значит, не были в Египте.

Алеся Лакина:
Не были, естественно.

Виктория Протас:
То есть если вы были в ресторане, скушали стейк и не выложили в сторис, что вы скушали – значит, вы не кушали его.

Как развитие синдрома FOMO связано с социальными сетями? Мнение психолога-4

Михаил Свито, ведущий ток-шоу:
Это синдром FOMO?

Виктория Протас:
Нет, это немножко другое.

Алеся Лакина:
Синдром у тех, кто за этим наблюдает.

Виктория Протас:
Да.

# Психология # общество # Алеся Лакина # Виктория Протас # Михаил Свито

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