Как развитие синдрома FOMO связано с социальными сетями? Мнение психолога

FOMO – синдром упущенной выгоды. По статистике, он встречается у 80 % жителей крупных городов, но больше других ему подвержены подростки. О том, как ошибка мышления заставляет страдать миллионы людей просто так, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Виктория Протас, кризисный психолог:

Я бы сказала, что не виноваты социальные сети. Они являются проводником в этом синдроме, то есть они проводят. Это благодатная почва для этого синдрома: если вы были в Египте, не сфотографировались и не выложили в сторис – значит, не были в Египте.

Алеся Лакина:

Не были, естественно.

Виктория Протас:

То есть если вы были в ресторане, скушали стейк и не выложили в сторис, что вы скушали – значит, вы не кушали его.