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Гигин: они предают память великого народа, народа Хмельницкого

22 марта 2024 20:35
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Белорусы скорбят вместе с братским народом России. Люди продолжают приходить к воротам посольства с цветами.

Гигин: они предают память великого народа, народа Хмельницкого-1

Вадим Гигин, генеральный директор ГУ «Национальная библиотека Беларуси»:
Быть вместе и наказать то зло, которое породило нелюдей, совершивших это преступление. Я не хочу эту мерзость, которая сейчас творится под контролем режима Зеленского называть украинскими СМИ. Для меня украинцы – это Ковпак, это Черняховский, это те партизаны, которые вместе с нашими боролись на Полесье. Это те, кто громил бандеровцев. Это те, кто строил красавец-Киев с его сталинской в том числе архитектурой, кто строил Харьков. Для меня украинцы – это те, кто сейчас живут на новых российских территориях. Для меня это украинцы. Это огромный гордый славянский народ. А те мерзавцы, которые говорят от имени украинского народа – это подлецы. Это бандеровцы, это террористы.

И вне зависимости от того, кто организовал этот теракт, то, что они сейчас вытворяют – танцы на костях – они плюют в свой народ. Они предают память великого народа, народа Хмельницкого, народа Леси Украинки. Народа огромной культуры! Они себя обесчеловечили. Они говорят об отмене культуры – они отменили культуру в себе. Бандеровщина – это яд. Это фашизм, который нужно выжигать. Иначе он будет порождать тех выродков, которые сжигали Хатынь. Тех бандеровцев, которые творили зло на западных землях Украины и у нас на юге Беларуси. Тех, кто прислуживал немцам в концлагерях. Тех, кто сжигал евреев. И тех, кто сейчас устраивал бесчеловечные преступления. А что, то, что происходит на Белгородщине – это чем-то отличается? А что, когда по мирным детям, как мы видели год назад в Волновахе, бьют «хаймарсами», это чем-то отличается? Они хотят творить зло. И они погибнут от этого зла, потому что они сами себя сжигают, уничтожают свое будущее. У таких мерзавцев будущего быть не может.

# Теракт # общество # Вадим Гигин

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