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«Нереализованные цели». Как кризисный психолог помогает справиться с синдромом упущенной выгоды?

22 марта 2024 20:29
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FOMO – синдром упущенной выгоды. По статистике, он встречается у 80 % жителей крупных городов, но больше других ему подвержены подростки. О том, как ошибка мышления заставляет страдать миллионы людей просто так, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

«Нереализованные цели». Как кризисный психолог помогает справиться с синдромом упущенной выгоды?-1

Виктория Протас, кризисный психолог:
Я как кризисный психолог иногда спрашиваю провокативный вопрос: «Представьте, что через месяц вас не будет. Что бы вы сделали – жили бы с этим человеком, работали бы на этой работе? Чтобы вы вообще сделали в этот месяц?» Очень часто человек отвечает на этот вопрос, что я бы пошел на танцы, допустим. Я говорю: «Что мешает сейчас вам пойти на танцы?»

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
На танцы всего лишь? Когда жить месяц, вы серьезно?

Виктория Протас:
Очень часто люди говорят про те упущенные возможности, которые они упустили в детстве или когда родили ребенка. У меня одна женщина говорит: «Я всю жизнь хотела порисовать. Я все сделала в жизни – родила троих детей, отработала, но не садилась за мольберт и не рисовала. Я бы, наверное, порисовала». Даже такие нестандартные идеи.

«Нереализованные цели». Как кризисный психолог помогает справиться с синдромом упущенной выгоды?-3

Ольга Павлова, психолог, методист центра идеологической и воспитательной работы МГИРО:
Здесь еще такая суть, что мы строим себе планы на жизнь туда куда-то вперед, далеко, выстраивая: я хочу через год где-то там что-то как-то. А этот момент – его не существует. Эти мелочные такие цели – пойти на танцы – вы так удивились, а для кого-то на самом деле проблема. Он это откладывает: завтра, послезавтра, потому что сегодня я работаю на ту цель, которую даже не вижу. От этого теряется чувство радости и счастья. Мы говорим, что мы сегодня такие грустные, у нас плохое настроение, потому что сегодня счастья не произошло. Я живу в переживаниях, иллюзиях, каких-то мечтаниях туда, вперед, а сегодняшний момент для меня уже утерян. Потому что я уже в тревоге за какие-то нереализованные цели, несбывшиеся мечты, за то, что я сегодня не проснулась с букетом цветов в конце концов. Еще зашла в интернет, увидела, что у кого-то есть цветы.

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# Психология # Виктория Протас # Алеся Лакина

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