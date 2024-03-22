«Нереализованные цели». Как кризисный психолог помогает справиться с синдромом упущенной выгоды?

FOMO – синдром упущенной выгоды. По статистике, он встречается у 80 % жителей крупных городов, но больше других ему подвержены подростки. О том, как ошибка мышления заставляет страдать миллионы людей просто так, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Виктория Протас, кризисный психолог:

Я как кризисный психолог иногда спрашиваю провокативный вопрос: «Представьте, что через месяц вас не будет. Что бы вы сделали – жили бы с этим человеком, работали бы на этой работе? Чтобы вы вообще сделали в этот месяц?» Очень часто человек отвечает на этот вопрос, что я бы пошел на танцы, допустим. Я говорю: «Что мешает сейчас вам пойти на танцы?»

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

На танцы всего лишь? Когда жить месяц, вы серьезно?

Виктория Протас:

Очень часто люди говорят про те упущенные возможности, которые они упустили в детстве или когда родили ребенка. У меня одна женщина говорит: «Я всю жизнь хотела порисовать. Я все сделала в жизни – родила троих детей, отработала, но не садилась за мольберт и не рисовала. Я бы, наверное, порисовала». Даже такие нестандартные идеи.