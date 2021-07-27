«Понимаешь, что всё было не зря». Насколько важна поддержка болельщиков для спортсменов?

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны. Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:

Мы сейчас говорили о том, как важно, когда поддерживают родители, близкие люди. Но давайте поговорим о том, как важно, когда поддерживает вся страна, насколько поднимается этот боевой спортивный дух. Олег, вы были и в том качестве, и в том качестве. Вы были и спортсменом, и тренером, поддерживали своих воспитанников. Насколько большое значение имеет поддержка для спортсмена и тренера?

Олег Михнюк, мастер спорта по волейболу, тренер профессиональной мужской команды по волейболу «Строитель» волейбольного клуба «Минск»:

Эмоции схожи, когда был игроком и когда уже тренером. То есть после важнейших побед наступает, по крайней мере у меня, какое-то опустошение. Дикая усталость, особенно эмоциональная. В эти первые минуты очень важна поддержка людей, которые были рядом, на трибунах. Когда они подходят, ты уставший, ты не понимаешь вообще, что произошло, то есть этот колоссальный труд, который был вложен, все это свершилось, получилось. Люди подходят и благодарят, эта поддержка самая важная в первые минуты, понимаешь, что все было не зря. Алена Родовская, ведущая ток-шоу:

Сейчас пандемия, все спортсмены, кто приехал на Олимпиаду, столкнулись с отсутствием поддержки болельщиков, о которых все говорят. Где черпать силу?

Александр Богданович, председатель БАСС БФСО «Динамо», депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь VI созыва:

Я отвечу так, когда спортсмен побеждает на международной арене, когда поддержка с трибун – это хорошо, но он ощущает свою победу только тогда, когда приезжает на родину, когда его встречают близкие, когда говорят теплые слова. Когда рассказывают, как за него болели, что это для кого-то значило. Я помню, когда мы выступали с братом, весь поселок вымер, все были у телевизоров. Мы приехали в 4 утра, весь поселок стоит и ждет возле нашего дома. Вы не представляете, что это такое. Екатерина Забенько:

У меня в такие моменты приятная дрожь по телу. Александр, а ведь еще и поздравление Президента за золотые медали. Мне кажется, это тоже такой важный момент, который так сильно поднимает эмоциональный дух.

Александр Богданович:

Когда едешь из арены спортивной, заходишь в Олимпийскую деревню, команда тебя встречает, говорит, что молодцы. Это как бальзам на сердце. А тут еще от Президента поздравление, официально все, стоишь уже и умиляешься. Это очень приятно на самом деле. Спортсменам это очень нужно. Если кто-то любит спорт, поддержите наших спортсменов теплыми словами. У нас сейчас есть соцсети, интернет, Instagram. Для них, правда, это очень важно.

Алена Родовская:

А что вам тренер говорил перед выступлением, перед тем, как вы уезжали? Александр Богданович:

У меня два тренера, один уже ушел из жизни, он старше был. Он вселял в нас такую уверенность. Перед Пекином он говорил: «Давайте, покажите там всем». И мы выиграли. Перед Лондоном он говорил: «Давайте, хотя бы серебро». Все слова его сбывались, понимаете? Поэтому мы его не подвели.

Богдан Брилев, мастер спорта по греко-римской борьбе, кандидат в мастера спорта по рукопашному бою, фитнес-тренер:

Тоже хотел бы добавить один момент. Вы спросили, как сейчас спортсменам получать поддержку, как они могут настраиваться. Самая важная вещь – это характер, потому что без характера сейчас никто ничего не сможет. Я уверен, что те ребята, кто туда поехал, кто находится без болельщиков, без поддержки, они вывезут все на характере. Потом приедут домой, их встретят с распростертыми объятиями, они будут счастливы. Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

А что вы вкладываете в понятие характера? Какие черты должны быть у спортсменов, чтобы они ехали побеждать, ехали за медалями?