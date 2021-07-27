«Флаг и гимн – это святое для спортсмена». Поговорили с экспертами о патриотизме во время соревнований

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны. Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Александр, приходится ли как-то отвечать на вызовы современного мира?

Александр Богданович, председатель БАСС БФСО «Динамо», депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь VI созыва:

Конечно, приходится, в спорте уже давно это не работает у нас, как вы говорите, Пьер де Кубертена определение. Все страны должны были сплотиться на спортивных аренах, воевать только там, но мы видим, что берут нашу спортивную площадку и используют. Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:

Политика как спрут, проникает во все сферы, где ее быть в помине не должно. То, что это добралось до спорта, это стало серьезным подрывом. Александр Богданович:

Это печально, потому что это белый лист, мы все о спорте говорили. Войны останавливались, когда Олимпиады были, это все было настолько свято. Наталья Надольская:

Почему так происходит, как вы считаете?

Александр Богданович:

Потому что рычаги воздействия закончились. Алена Родовская, ведущая ток-шоу:

И ценности другие. Александр Богданович:

Уже начали использовать людей, где больше народа, кто больше что смотрит, кто больше популярен. Используют любые способы, чтобы воздействовать на мнение через спортсменов, артистов. Алена Родовская:

Но ведь олимпийский чемпион может что-то сказать, это будет важным мнением для его поклонников. Екатерина Забенько:

Начали, естественно, с верхушки, с чемпионов, с людей, которых знает весь мир, которые прославили Беларусь. Мне интересно, Леша, до вас эти клешни доползли? Я имею в виду: пытались ли на вас как-то воздействовать, выдворить вас из спорта на этом этапе жизни?

Алексей Илькевич, кандидат в мастера спорта по волейболу, воспитанник СДЮШОР волейбольного клуба «Минск»:

До нас этого не дошло. Наталья Надольская:

Спортсменам некогда сидеть в социальных сетях, они все время на тренировках. Кстати, когда мы обсуждали характер, здесь вопрос: когда спортсмен выступает на соревнованиях, понятно, характер должен быть. На каком месте патриотизм? Вам не кажется, что раньше, в советские времена, выступали за страну, а потом уже за себя? Что вы можете сказать про патриотизм?

Галина Сируц, тренер СДЮШОР по спортивной гимнастике и акробатике, доцент, кандидат педагогических наук, чемпионка Советского Союза:

Я вообще далека от политики принципиально, так скажем. Но я считаю, что, конечно, нужно его воспитывать, это очень большой стимул, это дает много сил, очень поддерживает, когда человек искренне верит, что он за страну стоит, как это было в Советском Союзе. Это давало силы. Вот американцы большие патриоты. Екатерина Забенько:

Для белорусов Беларусь тоже значимое слово. Галина Сируц:

Их так воспитывают, с молоком матери, что называется. Наталья Надольская:

Во время тренировок линия патриотизма проходит или нет? Или каждый выступает просто за себя и за свою команду?

Олег Михнюк, мастер спорта по волейболу, тренер профессиональной мужской команды по волейболу «Строитель» волейбольного клуба «Минск»:

Я считаю, что это больше к сборным командам относится. Клубы – это все-таки немного другое. Александр Богданович:

Я бы хотел сказать, что для спортсменов, которые едут представлять свою страну, флаг и гимн – это такая святыня. Вы говорите, что сила воли, что характер должен быть, ты должен выходить на старт, не жалея собственной жизни. Я готов был выиграть, услышать свой гимн, увидеть флаг и умереть, честно. Я не давал заднюю. Я готов был отдать все силы. Екатерина Забенько:

Просто мне кажется, что если ты едешь с другими эмоциями представлять свою страну на Олимпиаде, то тогда лучше туда не отправляться.

Александр Богданович:

Это у каждого спортсмена, поверьте, это не нужно даже говорить. Это сейчас завуалированно – каждый пытается кого-то перетянуть, кто-то боится выразить свое мнение. Поверьте, флаг и гимн – это святое для спортсмена. Екатерина Забенько:

Вы знаете, большинство спортсменов, которые сегодня представляют Беларусь на Олимпиаде, среди них все такие патриоты, которые действительно готовы грызть землю, чтобы завоевать медаль?