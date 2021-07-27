Президент: хочу, чтобы мы от этого начали серьёзный отсчёт для развития ядерной энергетики в Беларуси

Новости Беларуси. Беларусь рассчитывает придать импульс развитию ядерных технологий. Об этом заявил Президент нашей страны во время встречи с главой Курчатовского института, одного из крупнейших и сильнейших научных центров России, который специализируется на исследованиях в различных областях физики, атомной энергетики и техники. О последней в основном и говорили во время встречи во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Думаю, эта встреча, как часто говорят, может стать исторической, потому что она придаст дополнительный импульс развитию ядерных технологий в Беларуси. Когда-то я посетил наш ядерный центр в Соснах. Очень внимательно смотрел за ним, до сих пор присматриваюсь. Честно говоря, я все время думаю, как бы нам активизироваться в этом центре. Мы должны четко определиться, что нам делать, учитывая, что Беларусь – она и была такой, а сейчас вы это видите ярче, чем когда-либо, – стала передовой. Эта встреча состоялась, и, Михаил Валентинович, я хочу, чтобы она была исторической, чтобы мы от этого начали какой-то серьезный отсчет для развития ядерной энергетики в Беларуси. Я даже не упоминаю – атомную станцию вместе с россиянами вы там как научный проект сопровождаете. Это естественно, это уже состоявшийся факт. На ней вы научили очень многому нас. Мы готовы строить эти станции.