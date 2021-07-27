«Из спорта ушёл из-за травмы». Борец Богдан Брилёв рассказал о своей карьере

Богдан Брилев, мастер спорта по греко-римской борьбе, кандидат в мастера спорта по рукопашному бою, фитнес-тренер: Отец дал мне право выбора. Я походил по игровым видам спорта, в принципе в них я был удачен. Мне нравилось, я был физически одарен, я хорошо играл в команде. Но когда пришло время разделить: либо борьба, либо твои игровые виды спорта, мы сели и серьезно поговорили. Он нарисовал мне перспективы, которые могут быть там и там, и мы приняли решение, что пойдем все-таки в нашу семейную сферу, примерно так и осталось.

Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:

С какими результатами вы завершили свою спортивную карьеру?

Богдан Брилев:

Можно сказать, что я обожал свою спортивную карьеру. Я каждый день просыпался с чувством, что я должен идти и тренироваться. В данный момент у меня небольшой спад, потому что я не знаю, ради чего. У меня нет мотивации, потому что в принципе физически я выгляжу хорошо, я удался лицом, у меня все в порядке. Каждое утро я просыпаюсь, к сожалению, я из спорта ушел из-за травмы и, полежав немного, я понял, что дальше продолжать не хочу. Но вы не представляете, какое спортивное голодание до соревнований и еще до чего-то. Я просто прихожу к ребятам в зал, мы просто боремся, я делаю это просто потому, что я делал это с детства. Это, конкретно говоря, от спортивной карьеры, профессиональной, и когда ты закончил, когда ты, можно сказать, любитель.