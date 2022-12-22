Делают лунки, чтобы рыбе поступал кислород. В Беларуси проводят экологическую акцию

В зимний период рыбы не могут жить без кислорода. Ледовое покрытие мешает доступу атмосферного воздуха, что приводит к массовой гибели подводных обитателей рек и озер. Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды проводит экологическую акцию.

Леонид Исаченко, начальник отдела Минского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды:

Акция объявлена с середины декабря. В целях предотвращения заморных явлений на водоемах. В фонде запаса республики наше министерство объявило данную акцию. К акции мы будем привлекать более-менее обученных людей, в первую очередь, скорее всего, это будут сотрудники БООРа, рыболовы-любители, кто занимается конкретно зимней рыбалкой, знают, как сверлить эти лунки.

Часто зимой можно увидеть, как рыба в проруби жадно хватает ртом воздух. Ситуацию также ухудшает большое количество гуминовых веществ и закиси железа – это приводит к уменьшению кислорода.

Леонид Исаченко:

Количество прорубей на водоеме по рекомендациям Академии наук должно быть не меньше 6-5 на гектар, но все же мы прекрасно понимаем, что больше в данном случае, не значит хуже. Также можно делать большие проруби в целях более медленного замерзания и покрытия водных объектов коркой льда. С целью того, чтобы проруби данные не замерзали, можно в них вставить полые дышащие растения, те же, которые произрастают на водоемах – камыш, рогоз.