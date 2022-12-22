«Огромный кусок работы нам предстоит сделать». Турчин рассказал о планах на АПК в 2023 году

Новости Беларуси. В Минской области подвели итоги года и наградили лучших аграриев. В 2022-м урожай зерновых вместе с кукурузой и рапсом превысил 2 миллиона 750 тысяч тонн, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Впервые хозяйства центрального региона получат более двух миллионов тонн молока. Об этом сообщили в Узде во время награждения победителей областного конкурса за достижение лучших показателей в АПК. Как отметил губернатор центрального региона Александр Турчин, если на «Дажынках» чествуют хлеборобов, то эта встреча – возможность выразить благодарность животноводам, агрономам, переработчикам. Так, в номинации «Реализация молока» лидируют Смолевичский и Несвижский районы. По производству мяса – победа в Молодечненском и Воложинском, а по производству сахарной свеклы лучший показатель в Узденском районе.

Павел Макаренко, главный ветеринарный врач сельхозпредприятия «Козловичи-Агро»:

В этом году в июне запустили новый комплекс типа «карусель» довольно продуктивный. Если брать по молоку, порядка 60 тонн в день мы получаем молока, это молоко мы опять-таки сдаем. И все это молоко благодаря тому, что мы заранее подготовили кормовую базу: заготовили силос, сенаж. Также зерновую группу убрали полностью всю. Благодаря этому мы знаем, что мы в дальнейшем будем на плаву, потому что молоко – это «живые» деньги.

Татьяна Тарасевич, оператор машинного доения сельхозпредприятия «Величковичи-Агро»:

10 тысяч литров молока на одну корову – это очень хороший результат для нашего хозяйства. Начальник, врачи смотрят, чтобы корова была здорова. Чтобы были хорошие условия для коровы, а дояркам теперь стало намного легче. Стало все более механизировано.

Александр Турчин, председатель Миноблисполкома:

Сегодня, говоря об очередном нашем успехе надоя молока более двух миллионов тонн, конечно, мы должны думать и об экономике. И я не зря сказал о поддержке Президента в строительстве новых молочно-товарных ферм в нашей области. Потому что на самом деле огромный кусок работы нам предстоит сделать в следующем году. Надлежащие условия для людей, для работы, надлежащие условия содержания скота позволяют нам работать технологично и получать не только высокий удой, но и получать прибыль от производства молока.