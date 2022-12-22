«Огромный кусок работы нам предстоит сделать». Турчин рассказал о планах на АПК в 2023 году

Новости Беларуси. В Минской области подвели итоги года и наградили лучших аграриев. В 2022-м урожай зерновых вместе с кукурузой и рапсом превысил 2 миллиона 750 тысяч тонн, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. В Минской области подвели итоги года и наградили лучших аграриев. В 2022-м урожай зерновых вместе с кукурузой и рапсом превысил 2 миллиона 750 тысяч тонн, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Впервые хозяйства центрального региона получат более двух миллионов тонн молока. Об этом сообщили в Узде во время награждения победителей областного конкурса за достижение лучших показателей в АПК. Как отметил губернатор центрального региона Александр Турчин, если на «Дажынках» чествуют хлеборобов, то эта встреча – возможность выразить благодарность животноводам, агрономам, переработчикам. Так, в номинации «Реализация молока» лидируют Смолевичский и Несвижский районы. По производству мяса – победа в Молодечненском и Воложинском, а по производству сахарной свеклы лучший показатель в Узденском районе.
Павел Макаренко, главный ветеринарный врач сельхозпредприятия «Козловичи-Агро»:
В этом году в июне запустили новый комплекс типа «карусель» довольно продуктивный. Если брать по молоку, порядка 60 тонн в день мы получаем молока, это молоко мы опять-таки сдаем. И все это молоко благодаря тому, что мы заранее подготовили кормовую базу: заготовили силос, сенаж. Также зерновую группу убрали полностью всю. Благодаря этому мы знаем, что мы в дальнейшем будем на плаву, потому что молоко – это «живые» деньги.
Татьяна Тарасевич, оператор машинного доения сельхозпредприятия «Величковичи-Агро»:
10 тысяч литров молока на одну корову – это очень хороший результат для нашего хозяйства. Начальник, врачи смотрят, чтобы корова была здорова. Чтобы были хорошие условия для коровы, а дояркам теперь стало намного легче. Стало все более механизировано.
Александр Турчин, председатель Миноблисполкома:
Сегодня, говоря об очередном нашем успехе надоя молока более двух миллионов тонн, конечно, мы должны думать и об экономике. И я не зря сказал о поддержке Президента в строительстве новых молочно-товарных ферм в нашей области. Потому что на самом деле огромный кусок работы нам предстоит сделать в следующем году. Надлежащие условия для людей, для работы, надлежащие условия содержания скота позволяют нам работать технологично и получать не только высокий удой, но и получать прибыль от производства молока.
Всего награды от руководства области получили более 100 представителей различных сельскохозяйственных профессий центрального района. Кроме того, были отмечены достижения аграриев. Среди них агробизнесмены из Смолевичского, Логойского и Столбцовского районов.
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