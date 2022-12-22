«Мы работаем над этим». Палестина и Минская область расширяют сотрудничество в сфере АПК и машиностроения

Расширение сотрудничества в сфере сельского хозяйства и машиностроения. Председатель Миноблисполкома Александр Турчин встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Палестины в Беларуси Ахмедом Мохаммедом аль-Мадбухом, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Центральный регион заинтересован в поиске общих тем, которые можно развивать: и это не только торгово-экономическое взаимодействие, но также проекты в сфере образования и культуры. Стороны сотрудничают на протяжении уже многих лет. Прежде всего, в области медицины. Также налажены контакты и в сфере сельского хозяйства. Намерены расширить сотрудничество и в машиностроении. В частности, партнеры заинтересованы в белорусских тракторах.

Ахмед Мохаммед аль-Мадбух, Чрезвычайный и Полномочный Посол Палестины в Беларуси:

Мы намерены расширить больше наше сотрудничество и в плане сельскохозяйственной продукции, и в плане машиностроения: тракторы и так далее. Поэтому потенциал для развития отношений есть большой. И мы работаем над этим.