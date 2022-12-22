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«Мы работаем над этим». Палестина и Минская область расширяют сотрудничество в сфере АПК и машиностроения

22 декабря 2022 14:16
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Расширение сотрудничества в сфере сельского хозяйства и машиностроения. Председатель Миноблисполкома Александр Турчин встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Палестины в Беларуси Ахмедом Мохаммедом аль-Мадбухом, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

«Мы работаем над этим». Палестина и Минская область расширяют сотрудничество в сфере АПК и машиностроения-1

Центральный регион заинтересован в поиске общих тем, которые можно развивать: и это не только торгово-экономическое взаимодействие, но также проекты в сфере образования и культуры. Стороны сотрудничают на протяжении уже многих лет. Прежде всего, в области медицины. Также налажены контакты и в сфере сельского хозяйства. Намерены расширить сотрудничество и в машиностроении. В частности, партнеры заинтересованы в белорусских тракторах.

«Мы работаем над этим». Палестина и Минская область расширяют сотрудничество в сфере АПК и машиностроения-4

Ахмед Мохаммед аль-Мадбух, Чрезвычайный и Полномочный Посол Палестины в Беларуси:
Мы намерены расширить больше наше сотрудничество и в плане сельскохозяйственной продукции, и в плане машиностроения: тракторы и так далее. Поэтому потенциал для развития отношений есть большой. И мы работаем над этим.

«Мы работаем над этим». Палестина и Минская область расширяют сотрудничество в сфере АПК и машиностроения-7

За 10 месяцев 2022 года товарооборот Минской области с Палестиной составил почти пять миллионов рублей. Основа экспорта – хлеб, мучные и кондитерские изделия.

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# Международное сотрудничество # общество # Александр Турчин # Ахмед Мохаммед аль-Мадбух # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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