«Помогли тысячам стать на ноги». В Минске открыли аллею в память о медиках-фронтовиках

Новости Беларуси. Аллея в память о медиках-фронтовиках теперь есть в Минске. Ее заложили будущие врачи из Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Акцию также приурочили к проведению первого форума студентов медунивеситетов двух стран, посвященного Дню Великой Победы. Специально к нему были подготовлены научные работы, которые рассказали о подвигах врачей в годы Великой Отечественной войны.

Сергей Рубникович, ректор БГМУ:

Студенты со всех четырех вузов, с нашего Белорусского государственного медицинского университета, а также из Витебска, Гродно, Гомеля. Отличительной особенностью этого форума является, что к нам приехали наши друзья, коллеги, побратимы медицинские университеты из Смоленска и Ярославля со своими преподавателями, студентами, которые рассказали о своих историях, о своих преподавателях, о своих медиках, которые участвовали во время Великой Отечественной войны в помощи нашим людям, солдатам, офицерам, гражданским людям, которые помогли тысячам, десяткам стать на ноги, выжить в это достаточно трудное время в 1940-е годы.

В 2023 году на форум студентов медицинских вузов ждут коллег также из Москвы и Санкт-Петербурга.

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