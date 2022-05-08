9 мая в Минске перекроют центр. Показываем, где нельзя будет проехать

Новости Беларуси. В связи с проведением праздничных мероприятий ко Дню Победы в центре столицы 9 мая временно закроют движение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ГАИ просит автовладельцев учитывать следующую информацию при выборе маршрута.

Рядом с площадью Победы с 06:30 до окончания торжеств, запланированных на первую половину дня, ограничат движение транспорта (кроме общественного) – на участке проспекта Независимости от Комсомольской до Машерова. Общественный транспорт здесь будет следовать без остановок.