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9 мая в Минске перекроют центр. Показываем, где нельзя будет проехать

08 мая 2022 10:52
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Новости Беларуси. В связи с проведением праздничных мероприятий ко Дню Победы в центре столицы 9 мая временно закроют движение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ГАИ просит автовладельцев учитывать следующую информацию при выборе маршрута.  

9 мая в Минске перекроют центр. Показываем, где нельзя будет проехать-1

Рядом с площадью Победы с 06:30 до окончания торжеств, запланированных на первую половину дня, ограничат движение транспорта (кроме общественного) – на участке проспекта Независимости от Комсомольской до Машерова. Общественный транспорт здесь будет следовать без остановок.  

9 мая в Минске перекроют центр. Показываем, где нельзя будет проехать-4

А вот вечером, ориентировочно с 18:00, в этом районе также предпочтение пешеходам. Так что для посещения праздничных мероприятий лучше воспользоваться общественным транспортом.  

Без парада, но с салютом. Как в Минске отпразднуют 9 Мая? Читайте здесь.

# Автодороги Беларуси # общество # Фотофакт

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