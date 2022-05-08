«Помог добыть нашей Беларуси мир». В Воложинском районе прошла церемония в честь воинов Великой Отечественной

Новости Беларуси. Курсанты Военной академии и воспитанники Минского суворовского училища плечом к плечу в почетном карауле замерли во время акции «Беларусь помнит. Помним каждого», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Курсанты Военной академии и воспитанники Минского суворовского училища плечом к плечу в почетном карауле замерли во время акции «Беларусь помнит. Помним каждого», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Церемония прошла у монумента воинам, сражавшимся в годы Великой Отечественной войны, установленном в Воложинском районе. На нем десятки фамилий не вернувшихся с фронта домой. Героев почтил и Министр обороны Беларуси.
Алексей Ганчиц, курсант Минского суворовского военного училища:
День Победы является очень важным праздником, я считаю, для всех жителей Республики Беларусь и, в общем-то, для всего Содружества Независимых Государств. Это наша история, которая нас соединяет.
Владислав Казакевич, курсант Минского суворовского военного училища:
У меня дедушка был на войне, и он погиб. Я каждое 9 Мая возлагаю цветы у него в поселке. У его памятника, чтобы почтить его память и поблагодарить за то, что он был одним из тех, кто помог добыть нашей Беларуси мир.
Роман Лисица, курсант Военной академии Беларуси:
Для меня честь служить в Вооруженных Силах, быть частицей, знать, что я защищу свою родину. Каждый должен помнить, этого не надо бояться, не надо стыдиться. Для меня это действительно честь.
В эти дни митинги-реквиемы проходят в разных уголках Беларуси. Благодарные потомки возлагают цветы к памятникам и обелискам.
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