«Помог добыть нашей Беларуси мир». В Воложинском районе прошла церемония в честь воинов Великой Отечественной

Новости Беларуси. Курсанты Военной академии и воспитанники Минского суворовского училища плечом к плечу в почетном карауле замерли во время акции «Беларусь помнит. Помним каждого», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Церемония прошла у монумента воинам, сражавшимся в годы Великой Отечественной войны, установленном в Воложинском районе. На нем десятки фамилий не вернувшихся с фронта домой. Героев почтил и Министр обороны Беларуси.

Алексей Ганчиц, курсант Минского суворовского военного училища:

День Победы является очень важным праздником, я считаю, для всех жителей Республики Беларусь и, в общем-то, для всего Содружества Независимых Государств. Это наша история, которая нас соединяет.

Владислав Казакевич, курсант Минского суворовского военного училища:

У меня дедушка был на войне, и он погиб. Я каждое 9 Мая возлагаю цветы у него в поселке. У его памятника, чтобы почтить его память и поблагодарить за то, что он был одним из тех, кто помог добыть нашей Беларуси мир.