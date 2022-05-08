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Выставки военной техники, фотозоны, солдатская каша. Как Минск готовится встречать 9 Мая?

08 мая 2022 11:41
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Новости Беларуси. Праздничные мероприятия ко Дню Победы проходят по всей Беларуси. Причем не только официальные. Минчан 8 мая приглашает большая ярмарка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Выставки военной техники, фотозоны, солдатская каша. Как Минск готовится встречать 9 Мая?-1

У Дворца спорта торговые ряды и многочисленные кафе встречают посетителей с самого утра. Также там можно приобрести тематические сувениры, в том числе выполненные в цветах государственных символов. Флаги развеваются над всеми улицами города, который накануне 9 Мая наполняется яркими красками и особым настроением. Готовы его дарить белорусам и представители Вооруженных сил.  

Выставки военной техники, фотозоны, солдатская каша. Как Минск готовится встречать 9 Мая?-4

Инна Горбачева, официальный представитель Министерства обороны Беларуси:  
Военное ведомство приготовило для минчан и гостей города очень много интересных сюрпризов. Это выставки военной техники, выступление ансамбля песни и танца, фотозоны с военной экипировкой, солдатская каша, горячий чай и различные конкурсы. С подробной программой праздника можно ознакомиться на сайте Министерства обороны Республики Беларусь.  

Выставки военной техники, фотозоны, солдатская каша. Как Минск готовится встречать 9 Мая?-7

Министерство обороны уже по традиции устраивает праздник в парке Победы. Выставка военной техники и тематические интерактивные зоны там будут работать во второй половине дня. Запланирована и концертная программа «Служу Беларуси!». А в 20:00 9 Мая небо Минска украсит праздничный фейерверк. Залпы будут даны из шести точек в разных уголках столицы.  

# Великая Отечественная война # общество # Инна Горбачева # Фотофакт

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