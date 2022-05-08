Выставки военной техники, фотозоны, солдатская каша. Как Минск готовится встречать 9 Мая?

Новости Беларуси. Праздничные мероприятия ко Дню Победы проходят по всей Беларуси. Причем не только официальные. Минчан 8 мая приглашает большая ярмарка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

У Дворца спорта торговые ряды и многочисленные кафе встречают посетителей с самого утра. Также там можно приобрести тематические сувениры, в том числе выполненные в цветах государственных символов. Флаги развеваются над всеми улицами города, который накануне 9 Мая наполняется яркими красками и особым настроением. Готовы его дарить белорусам и представители Вооруженных сил.

Инна Горбачева, официальный представитель Министерства обороны Беларуси:

Военное ведомство приготовило для минчан и гостей города очень много интересных сюрпризов. Это выставки военной техники, выступление ансамбля песни и танца, фотозоны с военной экипировкой, солдатская каша, горячий чай и различные конкурсы. С подробной программой праздника можно ознакомиться на сайте Министерства обороны Республики Беларусь.