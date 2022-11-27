Помогать тем, кто работает. Как Гомельской области выйти из сельхозрецессии?

Новости Беларуси. Гомельщина. На ее агроошибках должна учиться вся страна. О том, как прошел этот сельхозсезон, подробно говорили на выездном совещании с участием главы государства. Отдельно разбирали ситуацию в агросекторе Гомельской области, где показатели на минусах, а еще работы непаханое поле, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Молодежь здесь не задерживается. Посмотрите, в каких условиях работает одно из хозяйств Брагинского района.

Схожие оправдания были и в хозяйстве «Деревное» Столбцовского района. Ужасающие условия труда и содержания животных привлекли внимание местной прокуратуры. В ходе проверки вскрылись факты сокрытия падежа скота, возбудили уголовное дело. Сейчас здесь новый молодой руководитель, который за четыре месяца в должности все-таки смог переломить тенденцию: поголовье сохранили, в планах ввод в эксплуатацию нового животноводческого комплекса.

Константин Герцев, корреспондент:

Но все же есть хозяйства, которые в кротчайшие сроки могут не просто исправить свое положение, но где-то и скорректировать вектор развития. В июле во время очередного рейда сотрудниками прокуратуры здесь, в агрогородке Деревное Столбцовского района, мы стали свидетелями целого флакона с приставкой «анти». Аварийное состояние объекта, занавоженность, сокрытие падежа скота. Виновника осудили на год условно, при этом сохранили за ним рабочее место. Сейчас здесь уже ничего не напоминает о тех страшных днях, сделали косметический ремонт, да и коров по уши в фекалиях здесь уже точно не увидишь. Скромно, но по-хозяйски. Но не без поддержки района, ведь именно из таких эпизодов и складывается имидж целой области. А Минская по итогам года – в лидерах уборочной, уже намечены цели на следующий сезон: не менее 3 миллионов зерновых. Гомельская о таком пока и мечтать не может. Провальная кадровая политика, нарушение технологий внесения удобрений с учетом климата, халатное обращение с техникой – на такой телеге далеко не уедешь. Как итог, доля региона в республиканском каравае снизилась с 15 % до 12 %. Губернатор ошибки признает, но, резюмируя свой доклад, обещает в 2023-м объемы нарастить. Министр сельского хозяйства готов подставить плечо своему предшественнику на этом посту, при этом обращает внимание главы государства на отношение к делу некоторых руководителей на местах. Судя во всему, руку к падению показателей здесь прикладывают многие. «Надо начинать работать, мужики». Министр сельского хозяйства о ситуации в Гомельской области.

Сетуя на нехватку то одного, то другого, горе-руководители забывают о главном – регион в буквальном смысле всей страной вытягивали из постчернобыльских руин. Вложены колоссальные деньги и силы, а результат, мягко сказать, огорчает. Вывод напрашивается сам собой, вечно тянуть того, кто сам даже ползти не хочет, стратегия провальная. Так что очередь за силовыми структурами. Сельское хозяйство в зоне ответственности каждого: от участкового до министра и генерального прокурора. Лукашенко: «Если председатель райисполкома саботирует указания – немедленно наручники».

Для выхода из сельхозрецессии у Гомельщины есть все предпосылки. Область – крупнейший индустриальный регион страны. Ее промышленных гигантов знают во всем мире. Значит, стоит еще раз вернуться к опыту, когда более успешная организация берет, скажем так, на поруки отстающее.

За примером далеко ходить не надо, тот же Столбцовский район. Местный мясо-консервный проинвестировал в строительство площадки по откорму и выращиванию скота из тех хозяйств, где не готовы сейчас обеспечить надлежащие условия содержания. Вот и получается, комбинату – собственное сырье, колхозам – возможность перераспределить ресурсы и выбраться из долговой ямы. В плюсе все, включая поголовье.

Виталий Бычковский, первый заместитель председателя Столбцовского райисполкома:

Если привес составляет 500 или 600 граммов, то нерентабельно заниматься выращиванием крупного рогатого скота. А здесь уже более килограмма, поэтому на самом деле результаты мы уже начинаем видеть. То есть начинаем просчитывать эту всю экономику. А в дальнейшем площадка рассчитана у нас на 800 голов, сейчас стоит порядка 400. Кстати, то же предприятие, с которым мы с вами сталкивались в июле (ОАО «Деревное»), где у нас были проблемные быки, они также благополучно перекочевали сюда.