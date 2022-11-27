Летающие пингвины и вакцинация как заговор по заражению мира. Что в арсенале глобальной психологической войны?

НАТО использует пропаганду как отдельный вид оружия массового поражения – поражения сознания, эмоций и чувств. В Альянсе такое воздействие – уже отдельная наука со своими правилами и алгоритмами, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

К примеру, для создания фейков используют так называемую пирамиду влияния. Согласно ей, сразу спецы выводят вас на определенную эмоцию. Например, трупы, боевые действия, разрушения действуют сильнее всего и шокируют, вгоняют в страх и панику. Дальше подключают аргументы и картинку. И аудитория уже разогрета для новой порции инфобеспредела. Из последних – фейк о том, что российские солдаты поголовно воры, они воруют стиральные машины и телевизоры, грабят церкви и едят асфальт. Фейкометы НАТО заряжены на полную и бомбят наше информационное пространство как в последний раз. Чем их заряжают и что, простите, пипл хавает, разбиралась наш политобозреватель Ксения Худолей.

Новая разновидность летающих пингвинов. Птицы на коротких, но сильных крыльях летят в сторону Южной Америки. BBC.

Похороны нобелевской лауреатки Алексиевич в Twitter. И не где-нибудь, а в аккаунте министра культуры Франции.

Вакцинация от коронавируса как заговор по заражению планеты. Фейки разного калибра уже давно летят в мировое медиапространство. В последнее время ежедневно, если не ежеминутно. Безобидные «утки» и разрушительные инфоракеты – все это активный арсенал глобальной психологической войны. И у каждого снаряда есть свой создатель.

Йенс Столтенберг, генеральный секретарь НАТО:

НАТО не является стороной конфликта Украины и России. Мы не будем напрямую участвовать в войне, посылая войска Альянса. Вероятнее всего, и этот тезис Североатлантического альянса когда-то все признают великим обманом. А пока информационно-психологическая война в самом разгаре, отличить приемы, не оставляющие пороха и осколков, крайне сложно. В политической, экономической, социальной, военной сферах ожесточенная борьба за расположение аудитории сегодня идет на невидимом поле. «Чтобы народ взял веревку, кусок хозяйственного мыла и пошел вешаться». Как и для чего воздействуют на нашу психику? Читайте здесь.

Тонкие манипуляции, обман на грани полутонов и пиар на военных интересах. Оценить масштабы инфоглыбы, запущенной в сторону Востока, можно только на расстоянии в 18 лет. Именно столько НАТО изучает аудиторию СНГ. С 2004 года, когда в Украине открылся первый военный центр стратегической коммуникации. Сегодня их четыре со штатом около 150 человек каждый, плюс один учебный центр. Работают и на тех, кто в окопах, и на тех, кто у экранов смартфонов.

Юрий Шатиловский, заместитель начальника кафедры идеологической работы и социальных наук Военной академии Беларуси:

Вся их наука, вся их учеба и специалисты, которые их этому научили, естественно, западники. Никто не скрывает. ВВС Украины подготовились достаточно хорошо. 72-й батальон работает весьма активно. Другой вопрос, что ни для нас, ни для военнослужащих Российской Федерации, ни для контрпропагандистов Российской Федерации это не является каким-то нонсенсом, исключением и так далее. Все к этому готовы. Давление оказывали на самое святое – на родителей, когда матери приходит сообщение, что ее ребенок на данный момент уже находится в плену Вооруженных сил Украины, он вел боевые действия и так далее. Мы пошли в интернет. Успокоили родителей, показали, что человек на месте, он занимается тем, чем должен заниматься.

Опробовали в деле информационно-психологические схемы и раньше. Известно, что после пожара в 2018-м в «Зимней вишне» украинские блогеры обзванивали кемеровские морги, представлялись сотрудниками МЧС, говорили о тысячах погибших. Результат молниеносный – многотысячный митинг у областной администрации с требованием крови и возмездия. То есть любое ЧП при правильной подаче можно превратить в массовую политическую акцию, в Майдан. Именно поэтому основной поток информационных атак направлен на массы – движущую силу всего и вся. Уязвимы к психологическим приемам люди становятся в состоянии стресса. Создать его для конкретного народа, культуры и менталитета и есть основная задача стратегического комитета НАТО. Поэтому фейки для Беларуси и России отличаются, вбросы для населения Украины или, скажем, Казахстана тоже не совпадают.

Сергей Рекеда, генеральный директор Центра изучения перспектив интеграции (Москва):

В Латвии расположен Центр стратегической коммуникации НАТО, который занимается информационной войной не только против России или Беларуси, в целом по русскоязычному пространству. Конвертируют информацию и общественную энергию в политические действия. Противоядие в двух основных моментах – не допускать вакуума информационного и предлагать альтернативу. Трогательные истории о работе украинских врачей в отсутствии электричества, героические немцы и французы, готовые мерзнуть и переплачивать за демократические ценности, поляки, склонные верить в физически невозможные траектории полета ракет. Все это рукотворные, проработанные многоуровневые операции, разглядеть абсурдность и топорность которых можно только через время, когда пелена эмоций спадает.

Юрий Шатиловский:

В содержании статьи может раскрываться уже всем давно известный существующий факт. Название будет настолько громкое, что человек, не прочитав статью… Искрой эмоцию высекло, оппонент достиг желаемого. Чуть более глубоко, больше источников – и у нас уже как минимум возникают сомнения относительно правды или неправды той или иной информации.