Азарёнок: нам надо отгородиться по Бугу – все нормальные люди Запада придут к нам за спасением

Время авторской журналистики. Григорий Азаренок и его рубрика «Потаенное» в программе «Неделя» на СТВ.
Время авторской журналистики. Григорий Азаренок и его рубрика «Потаенное» в программе «Неделя» на СТВ.
Григорий Азаренок, СТВ:
Судить они нас собрались. Очень интересно. Это сколько и чего вы там выкурили всем вашим дебильным Европарламентом. Призываете провести процесс над нашим Президентом. Он вас судить будет, гопники радужные. Все ваши структуры и каждого из вас персонально. А шавок ваших и здесь, и там растопчем.
Некоторые у нас думают, что они перебесятся. Дай бог, чтобы так было. Но это не просто конфликт. Мы не можем понять, почему та же Европа отказывается от дешевого русского газа, разрушая собственную промышленность. Ведь все последние десятилетия Европа жила и процветала за счет наших ресурсов. Но ценности, которые Европа в своем ослеплении считает истинными, довлеют в настоящий момент над ее интересами. В чем эти ценности? В сатанизме. В глубинном, сущностном сатанизме.
Расскажу вам про одну мразь, которая и есть олицетворение всего Запада. Элоиза Бутон однажды вбежала в храм во время богослужения и «абортировала Иисуса». Вывалила из себя куски окровавленного мяса. Так вот, на тот момент французский суд выписал ей штраф. И вот совсем недавно Европейский суд по правам человека признал ее невиновной. Вот что для них в приоритете. Нас они собираются судить, убить, уничтожить. Вместе с Господом, которого также собираются уничтожить. А теперь – шоу трансгендеров. Реальных упырей.
Вот всю эту погань и черную мразоту надо уничтожить. В лучшем случае вырыть ров по Бугу и огородиться. Все нормальные люди Запада придут к нам за спасением. И когда там останутся только сатанисты, Господь и приберет их. Остальных мы спасем. Как енота. Херсонский енот стал новым символом спецоперации. Он ушел вместе с десантниками. С ними и вернется.
«Енота никто не вернет». Продолжение смотрите в видеоматериале.