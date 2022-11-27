Азарёнок: нам надо отгородиться по Бугу – все нормальные люди Запада придут к нам за спасением

Григорий Азаренок, СТВ:

Судить они нас собрались. Очень интересно. Это сколько и чего вы там выкурили всем вашим дебильным Европарламентом. Призываете провести процесс над нашим Президентом. Он вас судить будет, гопники радужные. Все ваши структуры и каждого из вас персонально. А шавок ваших и здесь, и там растопчем.

Некоторые у нас думают, что они перебесятся. Дай бог, чтобы так было. Но это не просто конфликт. Мы не можем понять, почему та же Европа отказывается от дешевого русского газа, разрушая собственную промышленность. Ведь все последние десятилетия Европа жила и процветала за счет наших ресурсов. Но ценности, которые Европа в своем ослеплении считает истинными, довлеют в настоящий момент над ее интересами. В чем эти ценности? В сатанизме. В глубинном, сущностном сатанизме.