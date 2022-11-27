Молодёжь здесь не задерживается. Посмотрите, в каких условиях работает одно из хозяйств Брагинского района

Новости Беларуси. Гомельщина. На ее агроошибках должна учиться вся страна. О том, как прошел этот сельхозсезон, подробно говорили на выездном совещании с участием главы государства. Отдельно разбирали ситуацию в агросекторе Гомельской области, где показатели на минусах, а еще работы непаханое поле, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Жестко, конструктивно, предметно. Так проходил разбор полетов в Гомельской области. Причем тональность давно запланированной и анонсированной встречи Президент задал на старте разговора – с продовольственной безопасностью страны не позволено играть никому. Итоги работы всего агропромышленного комплекса региона в 2022 году, кроме удручения, не вызывают ничего. Лукашенко об урожае-2022: в нынешнем году вся страна впряглась, закатав рукава, и выдала достойный результат. Подробнее.

Вдобавок просели по животноводству и кормам, эксперты уже оценили недополученную прибыль в 100 миллионов белорусских рублей. Но ситуация близка к провалу не только в 2022-м, за последние пять лет темпы сельского хозяйства в регионе упали более чем на 13 %. И у каждого из участников совещания, а это 300 руководителей областного и республиканского значения, на это свои контраргументы. Наиболее убедительные доводы у Генеральной прокуратуры, как говорится, факты на стол: четверть коррупционных преступлений в отрасли приходится на Гомельщину.

Елена Яскевич, прокурор управления взаимодействия со СМИ и редакционной деятельности Генеральной прокуратуры Беларуси:

Органами прокуратуры Гомельской области в текущем году в целях устранения нарушений в отраслях животноводства взыскания причиненного падежом и хищением крупного рогатого скота ущерба, а также привлечения виновных лиц к ответственности внесено более 450 актов надзора. По требованию прокуроров к различным видам ответственности привлечены свыше 700 лиц. По фактам внесения заведомо ложных сведений в официальные документы о реализации и падеже крупного рогатого скота, а также его хищении и недостачи органами прокуратуры и Следственного комитета возбуждено более 90 уголовных дел. Третья часть которых уже направлена прокурорами в суд для рассмотрения.

Речицкий, Рогачевский, Кормянский районы, подробности уголовных дел в отношении руководителей местных сельхозорганизаций уже звучали в эфире нашего телеканала, сейчас на контроле Генеральной прокуратуры Брагин. В начале 2022 года на молочно-товарной ферме в Карловке зафиксировали немало нарушений, большая часть которых не устранена до сих пор. 700 животных остаются в жутких санитарных условиях. И у сотрудников они не лучше: постройки в аварийном состоянии, без окон и дверей, освещение тоже есть далеко не везде.

Алексей Мельников, заместитель прокурора Брагинского района:

Работники вынуждены работать фактически в дневное время, то есть в светлое время суток, когда можно и раздавать корма. А следить за состоянием в темное время суток здесь не представляется возможным.

Убытки колоссальные, за год минус 130 коров редкой породы лимузин, стейки из этого мяса в ценовом топе ведущих магазинов и ресторанов. Но руководителя этот факт не совсем интересует, и дело не в опыте, он, кстати, у руля три десятка лет. Причину неудач, а по факту – бесхозяйственности, видит уже по традиции в нехватке средств и кадров, с его слов, молодежь здесь не задерживается.