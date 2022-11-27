«Чтобы народ взял верёвку, кусок хозяйственного мыла и пошёл вешаться». Как и для чего воздействуют на нашу психику?

НАТО использует пропаганду как отдельный вид оружия массового поражения – поражения сознания, эмоций и чувств. В Альянсе такое воздействие – уже отдельная наука со своими правилами и алгоритмами, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. В политической, экономической, социальной, военной сферах ожесточенная борьба за расположение аудитории сегодня идет на невидимом поле.

Александр Ивановский, эксперт в сфере безопасности:

Можно выделить несколько уровней. На верхнем уровне – какие установки идут и какие технологии используются. Допустим, лидеров их замещают подсадными утками, я бы так сказал, а последователи следуют за теми лидерами мнений, которых как бы раскручивают. Второй уровень – это планирование операции, в котором на самом нижнем уровне уже присутствуют отдельные информационные сообщения, информационные материалы. Мощнейший поток информационный, самый разнородный, в котором разобраться невозможно. И ты не можешь переработать эту информацию, если у тебя нет каких-то ориентиров.

Трогательные истории о работе украинских врачей в отсутствии электричества, героические немцы и французы, готовые мерзнуть и переплачивать за демократические ценности, поляки, склонные верить в физически невозможные траектории полета ракет. Все это рукотворные, проработанные, многоуровневые операции, разглядеть абсурдность и топорность которых можно только через время, когда пелена эмоций спадает.